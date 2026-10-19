Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vnuk se bál o život babičky, strážníci museli řešit zapeklitou situaci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obrovský strach o život své babičky měl muž z Plzně. Žena nereagovala na zvonění a za dveřmi bylo občas slyšet jen slabé klepnutí hole o podlahu. Obrátil se proto na městskou policii, jejíž strážníci se museli do bytu dostat přes balkon. Seniorka ležela na podlaze, třásla se a byla v šoku.
Vnuk se bál o život babičky, strážníci museli řešit zapeklitou situaci

Vnuk se bál o život babičky, strážníci museli řešit zapeklitou situaci

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 04:36

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Přestřelku rozhodly až nájezdy. Indiáni Vítkovice porazili 6:5
Přestřelku rozhodly až nájezdy. Indiáni Vítkovice porazili 6:5
Spálené Poříčí získá ordinaci pediatra. Kraj přispěje půl milionu
Spálené Poříčí získá ordinaci pediatra. Kraj přispěje půl milionu

Plzeňský kraj podpořil snahu otevřít ve Spáleném Poříčí ordinaci pediatra. Na její vybudování přispěje půl...

Plzeňští železniční modeláři otevřou unikátní modelové kolejiště veřejnosti
Plzeňští železniční modeláři otevřou unikátní modelové kolejiště veřejnosti

Propracovaný svět železnice, nádraží, měst, vesnic a krajiny si budou moci od poloviny listopadu lidé...

Stovky lidí řeší pokutu, kterou vyfasoval muž za dolování v elektroodpadu
Stovky lidí řeší pokutu, kterou vyfasoval muž za dolování v elektroodpadu

Přes tisíc komentářů má video plzeňských městských strážníků, kteří zveřejnili případ muže dolujícího v...

Nový senátor Řehka: Je to začátek nové služby, říká
Nový senátor Řehka: Je to začátek nové služby, říká

Senátorem ve volebním obvodu Plzeň-město bude Karel Řehka (STAN), má 59,37 procenta hlasů. Druhá Lucie...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.