Vnuk se bál o život babičky, strážníci museli řešit zapeklitou situaci

Vnuk se bál o život babičky, strážníci museli řešit zapeklitou situaciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vnuk se bál o život babičky, strážníci museli řešit zapeklitou situaciZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 19.10.2026 04:36
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