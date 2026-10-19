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Stát vám bez splnění podmínek důchod vůbec nevyplatí. Kdo to nebude řešit, přijde o celou penzi

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Mysleli jste si, že vyplácení důchodu ve stáří je samozřejmostí? Tak to jste na omylu.
Stát vám bez splnění podmínek důchod vůbec nevyplatí. Kdo to nebude řešit, přijde o celou penzi

Stát vám bez splnění podmínek důchod vůbec nevyplatí. Kdo to nebude řešit, přijde o celou penzi

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/Senior-lady-dog-walker.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 03:35

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