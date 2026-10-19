Za totality stál v každé kredenci, po revoluci putoval na půdu. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 3 000 Kč

Dortový talíř posetý drobnými klínovými zářezy, podnos zdobený velkými skleněnými čočkami nebo žardiniéra na okenním parapetu. Kusy z lisovaného skla vznikaly v šedesátých až osmdesátých letech ve velkých sériích a v československých bytech byly k vidění na každém kroku. Když se domácnosti začaly zařizovat nově, mnoho takových kusů skončilo v krabici na půdě nebo v kontejneru. Teď o ně stojí sběratelé a za vybrané kousky nabízejí víc, než by majitelé čekali.
Kolik za staré sklo dají v aukci
Pražská síň Prague Auctions zveřejňuje u ukončených dražeb vyvolávací i dosaženou cenu. Na její velké aukci českého skla v únoru 2021 odešla ručně lisovaná váza Františka Víznera z roku 1962 za 800 Kč a váza Františka Pečeného za 1 000 Kč. O dvojici Víznerových váz z roku 1965 se přihazovalo tak dlouho, až se cena dostala z 1 000 Kč na 3 300 Kč.
Vzácné varianty se oceňují ještě výš. Na jaře 2023 nabídla stejná síň žardiniéru Jiřího Brabce z roku 1968 z rosické sklárny. Čiré sklo u ní překrývá vrstva fialového. Vyvolávací cenu jí stanovila na 4 000 Kč, zatímco několik dalších lisovaných kusů startovalo na 700 Kč.
Přečtěte si také: Mám 2 cukety a 3 vejce. Místo placek dělám večeři z 1 pekáče, po které rodina chce přidat
Na Aukru se v říjnu 2026 ceny v inzerátech na lisované vázy Františka Víznera pohybovaly zhruba mezi 1 800 a 4 900 Kč. Jeho váza ze sklárny v Libochovicích se tam přitom v roce 2018 vydražila za 1 009 Kč. Nejvyšší inzerované částky tak leží znatelně nad tím, co kupci reálně zaplatili, a je dobré je brát s rezervou.
Všechny uvedené částky pro srovnání na jednom místě:
Kus Kde a kdy Druh ceny Cena Ručně lisovaná váza, František Vízner (1962) Prague Auctions, únor 2021 vydraženo 800 Kč Váza, František Pečený Prague Auctions, únor 2021 vydraženo 1 000 Kč Dvojice váz, František Vízner (1965) Prague Auctions, únor 2021 vydraženo 3 300 Kč (vyvolávací 1 000 Kč) Žardiniéra, Jiří Brabec (1968), sklárna Rosice Prague Auctions, jaro 2023 vyvolávací cena 4 000 Kč Další lisované kusy Prague Auctions, jaro 2023 vyvolávací cena 700 Kč Váza, František Vízner, sklárna Libochovice Aukro, 2018 vydraženo 1 009 Kč Lisované vázy, František Vízner Aukro, inzeráty v říjnu 2026 cena v inzerátu 1 800 až 4 900 Kč Za cenou stojí jména výtvarníků
Při lisování se roztavená sklovina natlačí do kovové formy. Technika se rozšířila kolem roku 1830 z Ameriky a dovolila vyrábět sklo sériově a levně, takže výlisky dlouho platily za lacinou napodobeninu broušeného skla. Do Čech dorazil první lis v roce 1833.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji 1 věcí, která nic nestojí a zelenina v ní vydrží déle čerstvá
Pověst se změnila v šedesátých letech. Absolventi ateliéru profesora Karla Štipla na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, mezi nimi Vladislav Urban, Rudolf Jurnikl a František Vízner, začali lisovanému sklu dávat výrazné tvary a pracovat se světlem. Jurnikl, původně brusič a rytec, navrhl třeba dortový talíř z roku 1961 s hustou mřížkou klínových řezů nebo podnos s velkými čočkovitými výbrusy. Od roku 1960 působil jako první výtvarník teplického Výtvarně technického střediska pro lisované sklo, kam za ním později přišli i Vízner s Urbanem.
Výrobky podle teplických návrhů se dobře prodávaly i za hranicemi. Podnik Skloexport z nich každý rok vybíral takzvanou Generální kolekci pro domácí trh i vývoz. Od roku 1965 patřily sklárny lisovaného skla, například Rudolfova huť, Rosice nebo Libochovice, pod koncern Sklo Union. Jurnikl ve stejném roce přivezl zlatou medaili z trienále užitého umění v Lublani.
Značku na dně většinou nenajdete
Tady je háček. Na dně lisované vázy nebo mísy obvykle nenajdete podpis ani logo sklárny. Jak zažité takové sklo je, ukázala v roce 2018 výstava o designérovi Františku Pečeném a Heřmanově Huti v Západočeském muzeu v Plzni. Návštěvníci tam podle reportáže Českého rozhlasu u vitrín poznávali kusy, které sami mají nebo měli doma. Reportáž zároveň připomněla, že ceny takových váz v aukcích rostou. Muzejník Jan Mergl tehdy zmínil, že se na výstavu přišel podívat i designér a sběratel lisovaného skla Maxim Velčovský a do návštěvní knihy napsal, že mu polovina vystavených kusů chybí.
Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani chemie. Zapečená trouba bude zase čistá díky 1 věci, kterou máte ve spíži
Nejspolehlivější je proto srovnání. Katalogy aukčních síní i sběratelské databáze uvádějí u jednotlivých kusů autora, sklárnu, číslo modelu a přesné rozměry, takže se vyplatí vzít metr a svou vázu nebo mísu změřit.
Než sklo nabídnete, pořádně si ho prohlédněte
Rozhoduje i stav. Aukční síně v popisech poctivě uvádějí každé drobné oťuknutí hrany i známky používání, protože kupci chtějí kusy bez vad. Sklo před focením jen opatrně otřete a nic nelepte, protože domácí oprava hodnotu spíš sníží.
Každé oťuknutí hrany nebo domácí oprava může cenu starého skla znatelně srazit, proto se vyplatí kus před prodejem pečlivě prohlédnout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Prodat se dá přes Aukro, kde si zároveň ověříte, za kolik podobné kusy skutečně odešly, nebo přes aukční síň, která pořádá specializované aukce českého skla. Pokud vám kus připadá výjimečný, vyplatí se poradit se znalcem dřív, než ho nabídnete v bazaru za pár korun.
Přečtěte si také: Kolik si ve Švýcarsku vydělá kuchařka v domově důchodců? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím
Zdroje: https://www.pragueauctions.com/akce/kalendar/velka-aukce-ceskeho-skla-a-keramiky-1/?id=36348, https://www.pragueauctions.com/static/aukce/katalog-en-220.pdf?1677821763, https://plzen.rozhlas.cz/mate-doma-lisovane-sklo-nevyhazovat-mate-maly-poklad-6710654, https://www.sklo-union.eu/fenomen, https://www.20thcenturyglass.com/glass_encyclopedia/bohemian_glass/libochovice_glass, https://www.20thcenturyglass.com/glass_encyclopedia/bohemian_glass/rudolfova_glass/, https://aukro.cz/vaza-frantisek-vizner-c-3433-sklo-union-teplice-sklarna-libochovice-6928338906, https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Jurnikl