Konec éry bez placení! Slavná katedrála v Kolíně nad Rýnem zavádí vstupné, za prohlídku dáte stovky korun

Sedm set let mohli návštěvníci projít západním portálem a stanout pod gotickými klenbami, aniž by vytáhli peněženku. Platilo se jen za výstup na věž a za klenotnici, samotný interiér byl otevřený každému. To teď končí. Metropolitní kapitula oznámila nový režim, který odděluje turistickou prohlídku od sakrálního účelu stavby. Kdo přichází na bohoslužbu, modlitbu nebo si chce zapálit svíčku, vejde dál zdarma, ale jiným vchodem, přes severní portál od hlavního nádraží. Kdo přichází jako turista, zaplatí. A právě v tom spočívá zlom: nejde o další příplatek za nadstandardní okruh, ale o zpoplatnění prostoru, který byl dosud symbolem otevřenosti.
Kolik přesně zaplatíte a kdo má vstup zdarma
Standardní vstupné činí 12 eur, tedy asi 291 Kč. Žáci od čtrnácti let, studenti, učni a držitelé sociálního průkazu vydaného v Severním Porýní-Vestfálsku zaplatí polovinu, 6 eur. Děti do třinácti let včetně projdou zdarma, stejně jako lidé s těžkým postižením a jejich doprovod nebo členové spolku Zentral-Dombau-Verein, který se na údržbě katedrály podílí od roku 1842.
Důležitý detail pro české studenty: pravidla neomezují slevu podle státní příslušnosti, vyžadují jen platný studentský doklad. Kdo ho má, měl by se do zvýhodněné kategorie vejít.
Existuje i několik dnů v roce, kdy je vstup zcela volný pro všechny:
1. května a 3. října Zářijová pouť Tří králů (Dreikönigswallfahrt) Období od 6. ledna do následující neděle Noc otevřených kostelů, obvykle v březnu
Vstupenky lze kupovat online až tři měsíce dopředu, předprodej běží od 15. června 2026.
Proč dosavadní model přestal fungovat
Kolínský dóm stojí denně zhruba 44 tisíc eur. Rozpočet na rok 2026 počítá s výdaji kolem 16 milionů eur na údržbu gotického zdiva, personál, energie a bezpečnost. Rok 2024 přitom skončil schodkem 240 tisíc eur, který musel být pokryt z rezerv. A ty podle
oficiálního vyjádření kapituly budou „v dohledné době“ vyčerpány.
Dosavadní příjmy ze vstupenek na věž a klenotnici tvořily v roce 2024 jen 18,6 % financování dómu, podle našeho odhadu zhruba 2,56 milionu eur. Spolek Zentral-Dombau-Verein přispěl 4,3 milionu, kolínská arcidiecéze 4,76 milionu. Ani dohromady to nestačilo. Pandemie navíc na několik let srazila návštěvnost věže a klenotnice, takže se propadl i ten necelý pětinový příjem ze vstupného.
Nové vstupné do hlavní lodi má rozpočtovou díru zacelit. Při šesti milionech návštěvníků ročně (byť část z nich spadá do bezplatných kategorií) jde potenciálně o desítky milionů eur navíc.
Jak si Kolín stojí vedle evropské konkurence
Dvanáct eur za sakrální památku zní hodně, dokud se člověk nepodívá jinam.
Památka Vstupné (dospělý) Přepočet na Kč Sagrada Família, Barcelona 26 € cca 630 Kč Westminster Abbey, Londýn 31 £ cca 940 Kč Kolínský dóm 12 € cca 291 Kč Pražský hrad, hlavní okruh 450 Kč 450 Kč Sedlec, kostnice + katedrála 220 Kč 220 Kč
Kolín vychází levněji než obě západoevropské ikony a dráž než sedlecký areál, ale zůstává pod cenou hlavního okruhu Pražského hradu. Zajímavé je i vnitřní srovnání: dosavadní kombinovaná vstupenka na věž a klenotnici stála dohromady 12 eur. Nová cena za hlavní loď je tedy stejná jako to, co turista platil za oba „bonusové“ okruhy najednou.
Kritika i podpora, katedrála rozděluje Kolín
Ne všichni přijali změnu s pochopením. Barbara Schock-Wernerová, bývalá dómská architektka a současná prezidentka spolku Zentral-Dombau-Verein, veřejně řekla, že by si představovala částku pod deset eur. Cášský dómský probošt vyjádřil podobné výhrady. Reportáž veřejnoprávního
WDR zachytila i negativní reakce běžných Kolíňanů, kteří vnímají dvanáct eur za kostel jako psychologicky příliš vysokou hranici.
Na druhé straně kolínský primátor Torsten Burmester změnu hájí jako nezbytnou, představitel evangelické církve v Porýní Thorsten Latzel ji označil za pochopitelnou a turistická organizace KölnTourismus vidí vedlejší přínos v klidnější atmosféře uvnitř a lepším řízení návštěvnických proudů.
Správa dómu sama připouští, že návštěvnost může klesnout. Počítá ale s tím, že se nový režim relativně rychle usadí, podobně jako se to stalo u jiných velkých evropských památek, které vstupné zavedly před lety.
Co to znamená pro českého turistu
Kdo plánuje výlet do Kolína nad Rýnem, musí nově počítat s necelými třemi stovkami navíc za dospělou osobu. Při dnešních cenách letenek a ubytování to samo o sobě výlet nezabije. Mění se ale charakter zastávky: dosud šlo o spontánní „vběhnu na pět minut“, teď jde o plánovanou návštěvu s časovým slotem a vstupenkou.
Pro rodinu se dvěma dětmi pod třináct let to znamená dvě vstupenky po 291 korunách, tedy necelých šest set korun. Student s průkazem zaplatí polovinu. A kdo chce zážitek bez poplatku, může zamířit na bohoslužbu. Severní portál je otevřený denně od šesti ráno do osmi večer.
Gotická katedrála založená roku 1248, dokončená o 632 let později, zapsaná na seznam UNESCO v roce 1996 a navštěvovaná šesti miliony lidí ročně, poprvé v moderní historii říká: vstup není samozřejmost. Je to pragmatické rozhodnutí. Ale pro město, které si na otevřenosti dómu zakládalo, je to tečka za jednou érou.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková