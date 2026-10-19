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Konec éry bez placení! Slavná katedrála v Kolíně nad Rýnem zavádí vstupné, za prohlídku dáte stovky korun

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Dennívýzva
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Kolínský dóm od 1. července 2026 poprvé zpoplatňuje vstup do hlavní lodi. Dospělý turista zaplatí 12 eur, tedy zhruba 291 korun.
Konec éry bez placení! Slavná katedrála v Kolíně nad Rýnem zavádí vstupné, za prohlídku dáte stovky korun

Konec éry bez placení! Slavná katedrála v Kolíně nad Rýnem zavádí vstupné, za prohlídku dáte stovky korun

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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