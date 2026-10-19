Pokud rádi šijete, ale neradi navlékáte jehlu na nit, nezoufejte. Existuje několik tipů, které vám práci usnadní

Navlékaní jehly na nit dokáže potrápit nejednu zkušenou hospodyňku a šičku. S jednoduchými triky si ale může doma přišít knoflík, nebo
spravit pokažené oblečení každý úplně sám, ať už má zrak jako ostříž nebo ne. Skončete tak s nekonečnou frustrací z opakovaných pokusů o navléknutí nitě do oka jehly a pusťte se směle do práce. Ušetřete peníze za švadlenu
Pokusit se o domácí opravu děravého oblečení, nebo utrženého knoflíku rozhodně stojí za to. Ušetříte tak nemalé peníze za návštěvu švadleny, a ještě budete mít radost z vlastní dobře odvedené práce. Jedním z nejznámějších receptů, jak dostat
nit na jehlu, je jednoduché navlhčení konce nitě. Už jste to zkusili a stále se nedaří? Možná vám zabere některá z dalších možností, které jiným lidem pomohly.
Tato metoda
trvá sice trochu déle, ale je opravdu účinná. Budete potřebovat poměrně velký kus měděného drátu, který přehnete na půl. V místě ohybu vytvořte malou dírku a na zbytek drátu pak položte z každé strany dvě kovové mince. Ohyb s malou dírkou nechte vyčnívat a mince přilepte malou páskou tak, aby se nehýbaly. Vytvořené očko poté jednoduše prostrčte jehlou. Provlékněte jím i potřebnou nit. Pak následuje nejdůležitější krok operace, a to vyjmutí očka z ucha jehly bez toho, aby se z něho uvolnila niť. Ta by měla zůstat v uchu jehly. Jak rychle navléknout nit
Další možností, jak navléknout nit do jehly, je použití zubního kartáčku. Tato technika je podstatně rychlejší než ta předchozí a spočívá v jednoduchém umístění nitě doprostřed zubního kartáčku. Pak vezměte jehlu a
zatlačte ji proti chloupkům zubního kartáčku těsně nad nití, kterou chcete navléknout. Pomocí jiné jehly pak jednoduše vytáhněte nit z malého otvoru jehly. Budete překvapeni, jak rychle se nit dostane dovnitř. Zdroj fotografie: Foto: Pexels
K navléknutí jehly na nit můžete použít také víčka od plastových lahví. Stačí udělat do víčka malý svislý řez. Pomocí kousku drátu pak opět vytvořte malé očko, to prostrčte otvorem ve víčku, a nakonec také samotným uchem jehly. Konečně
můžete skrz očka provléknout také šicí nit a opatrně ho vyjmout z ucha jehly. Uvidíte, že nit zůstane navlečená tam, kde má být, tedy v uchu jehly.
Při navlékání jehly na nit (a konečně také při samotném šití) je důležité zvolit správný typ jehly i nitě. Pokud hodláte vyšívat křížkovým stehem, rozhodně nevolte příliš silnou nit,
mohlo by vám to pokazit výšivku. Na konci navlečené nitě pak nezapomeňte udělat uzel. Budete mít jistotu, že vám nit během vyšívání z jehly tzv. neuteče. Teď už vám v práci nic nebrání a můžete se s radostí pustit do tvoření.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková