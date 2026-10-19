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Pokud rádi šijete, ale neradi navlékáte jehlu na nit, nezoufejte. Existuje několik tipů, které vám práci usnadní

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Navléknout nit do ucha jehly je někdy opravdu oříšek. Pokud už jste zoufalí z několikátého marného pokusu, možná je načase trochu změnit taktiku.
metr, nit a nůžky

metr, nit a nůžky

Zdroj: Foto: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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