Představte si osobní auto, které na rychlostní silnici jede přesně podle předpisu. Gepard štíhlý (Acinonyx jubatus) by s ním chvíli udržel krok. Pak by zpomalil, zastavil se a ulehl do stínu. Nejrychlejší suchozemský savec planety má výkon odměřený na sekundy. Jeho tělo funguje jako biologický kompromis: všechno v něm slouží jedinému prudkému výpadu, který musí rozhodnout souboj o potravu. Kdo pochopí, proč gepard nevydrží běžet déle, pochopí i to, proč je titul „nejrychlejší zvíře“ ošidnější, než vypadá.
Gepard rychlostí 110 km/h: kolik je to v metrech a sekundách
Zoologické instituce se shodují na horní hranici kolem 110 až 112 km/h. San Diego Zoo i washingtonská zoo Smithsonova institutu (Smithsonian’s National Zoo) uvádějí maximum 112 km/h. V českých poměrech jde o rychlost, kterou
zákon č. 361/2000 Sb. povoluje na silnici pro motorová vozidla. Na okresce mimo obec smí řidič jet devadesátkou, takže by ho gepard předběhl. Od dálničního limitu 130 km/h dělí jeho maximum jen dvacet kilometrů za hodinu.
Rychlost v kilometrech za hodinu si ale člověk těžko představí na úseku savany. Přesnější obrázek dají metry za sekundu:
Údaj Hodnota 110 km/h v přepočtu 30,6 m/s 100 metrů zhruba 3,3 sekundy 300 metrů necelých 10 sekund Usain Bolt, maximum při světovém rekordu 12,32 m/s (asi 44,4 km/h)
Nejrychlejší sprinter lidských dějin by tedy byl proti gepardovi zhruba dvaapůlkrát pomalejší. Safari Park Dvůr Králové navíc uvádí, že šelma zrychlí z nuly na stovku zhruba za tři sekundy. Takový start zvládají jen silné sportovní vozy.
Sprint na pár sekund a několik stovek metrů
Údaje o tom, jak dlouho dokáže gepard špičkové tempo držet, se liší podle zdroje i metody. Washingtonská zoo uvádí vzdálenost asi 274 metrů. Při rychlosti 30,6 m/s z toho vychází přibližně devět sekund. Dvorský safari park mluví o zhruba dvaceti sekundách a 400 až 500 metrech celého sprintu.
Ještě kratší úsek ukázal terénní výzkum. Tým Alana Wilsona v roce 2013 navlékl pěti divokým gepardům v Botswaně obojky s GPS a inerciální měřicí jednotkou. Přístroje zaznamenávaly pohyb až třistakrát za sekundu a zachytily 367 převážně loveckých běhů. Podle
Wilsonovy studie v časopise Nature drží zvíře svou nejvyšší rychlost obvykle jen jednu až dvě sekundy. Průměrný běh měřil 173 metrů. Nejdelší honičky jednotlivých koček dosáhly 407 až 559 metrů.
Krátký časový prostor má přímý dopad na jídelníček. Z 367 běhů skončilo úspěchem 94, tedy 26 procent. V širším souboru, kde se počítaly i běhy zachycené pouze pohybovým senzorem, šlo o 223 z 897 pokusů, zhruba čtvrtinu. Starší pozorování George Schallera ze Serengeti uvádělo u lovu dospělých Thomsonových gazel úspěšnost kolem poloviny. Podle prostředí a metodiky se tedy gepardí bilance pohybuje mezi čtvrtinou a polovinou. Každý nevydařený pokus přitom stojí energii, kterou šelma musí znovu doplnit.
Rychlá vlákna, horké tělo a dlouhý odpočinek
Proč gepard nevydrží déle? Odpověď leží ve svalech. Studie Kohna a kolegů z roku 2024 v časopise Journal of Experimental Biology popsala u gepardů převahu rychlých svalových vláken typu IIX, k tomu vysokou aktivitu laktátdehydrogenázy, enzymu typického pro anaerobní metabolismus, a naopak nižší oxidativní kapacitu ve srovnání s lidmi. Takové vybavení dodá obrovskou sílu do odrazu. Rychle se ovšem vyčerpá.
Sprint přináší i tepelnou zátěž. Svaly při něm odvádějí ohromné množství mechanické práce a část energie se mění v teplo. Datové záznamníky, které vědci implantovali volně žijícím gepardům, ukázaly, co přichází po úspěšném lovu: tělesná teplota stoupala zhruba čtyřicet minut, v průměru o 1,3 °C. Po nezdařeném pokusu se zvýšila o 0,5 °C. San Diego Zoo uvádí, že dech a teplota se po honičce vracejí do normálu přibližně dvacet minut. U jednoho sledovaného samce pozorovali vědci po lovu zhruba dvouhodinový odpočinek ve stínu.
Do biologického účtu patří i brzdy. Wilsonova data odhalila, že úspěšné honičky provázelo prudší zpomalování a ostré zatáčky s velkým bočním přetížením. Rozhodující okamžik obvykle přichází až u kořisti, když gazela kličkuje a gepard musí kopírovat každý její úhyb. Tady mu pomáhá pružná páteř, dlouhý ocas sloužící jako kormidlo a drápy, které se nezatahují úplně a fungují podobně jako hroty treter. Tělo stavěné na start, přibrzdění a otočku na místě by v maratonu neobstálo. V běhu na pár set metrů ale nemá na souši soupeře.
Sokol, plachetník a gepard: kdo kraluje kterému živlu
Titul nejrychlejšího zvířete závisí na tom, kde a jak se měří. Na zemi vládne gepard. Ve vzduchu ho hravě předčí sokol stěhovavý, který podle Guinnessovy knihy rekordů ve střemhlavém letu běžně překračuje 320 km/h. Samice jménem Frightful dosáhla při experimentu v roce 1999 hodnoty 389,46 km/h. Sokol si ovšem pomáhá gravitací a aerodynamicky sevřeným tělem. Pohyb vzduchem mu nebrzdí opakované nárazy končetin do země, s nimiž se musí vypořádat každý běžec.
Ve vodě se jako rekordman tradičně uvádí plachetník. Australské muzeum v Sydney mu přisuzuje přes 110 km/h na krátkých úsecích, tedy tempo srovnatelné s gepardem.
Zvíře Uváděné maximum Typ pohybu Sokol stěhovavý přes 320 km/h, rekord 389,46 km/h střemhlavý let Gepard štíhlý 110 až 112 km/h běh Plachetník přes 110 km/h plavání Vidloroh americký 88 až 97 km/h běh Thomsonova gazela kolem 80 km/h běh
Pozoruhodný je severoamerický vidloroh. Gepardovi v maximu ustoupí, zato vysokou rychlost udrží podstatně déle. Thomsonova gazela, typická gepardí kořist, zvládne asi osmdesát kilometrů za hodinu. Proto se kočka potřebuje před výpadem připlížit co nejblíž. Když honička trvá příliš dlouho, vítězí vytrvalejší strana.
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Několik údajů z předchozích částí se v odborné literatuře neshoduje a stojí za to je uvést vedle sebe.
Maximální rychlost. Hodnota 110 až 112 km/h pochází hlavně ze zoologických a popularizačních zdrojů. Wilsonova terénní studie u divokých gepardů naměřila nejvýše 25,9 m/s, tedy 93 km/h. Přesnější je proto mluvit o rychlosti „až kolem 110 km/h“; při běžném lovu běhají gepardi pomaleji. Přehřívání. Studie Hetemové a kolegů z roku 2013 nese název „Gepardi nepřerušují lov kvůli přehřátí“. Na konci honičky naměřila tělesnou teplotu 38,3 až 38,4 °C, tedy bez výrazného vzestupu. Pozdější růst teploty po úspěšném lovu autoři vykládají spíš jako stresovou hypertermii. Sprint tedy představuje obrovskou metabolickou zátěž, samotné přehřátí ale lov neukončuje. Plachetník. Práce Svendsena a kolegů z roku 2016 zpochybnila staré odhady kolem 110 km/h jako pravděpodobně nadsazené. Podle jejích měření plave plachetník zhruba 30 km/h. Údaj se navíc obvykle týká plachetníka indopacifického, u atlantského druhu podobně silný zdroj chybí. Sprint v zoo. Žádná z českých zoo, které jsme oslovili, veřejně nenabízí pravidelnou ukázku gepardího běhu. Dvůr Králové pořádá komentovaná krmení, jinde návštěvník uvidí spíš klidný pohyb ve výběhu.
Na savaně dnes podle organizace Cheetah Conservation Fund žije méně než 7 100 dospělých a dospívajících gepardů, a to jen asi na devíti procentech původního areálu. Každý z nich vsází přežití na několik stovek metrů a pár sekund nejvyššího tempa, po nichž přichází dlouhé ležení ve stínu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Redakce VědaŽivě