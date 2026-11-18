Nad pravým břehem Vltavy, naproti Zbraslavi, se zvedá zalesněný vrch Hradiště. Výletník tu dnes projde mezi valy a strmými svahy a možná si ani nevšimne, že kráčí přes jedno z nejvýznamnějších pravěkých center střední Evropy. Archeologický ústav AV ČR řadí Závist mezi největší známá oppida na našem území, s rozlohou přibližně 120 hektarů. Jeho kořeny přitom sahají hlouběji než do keltské doby oppid. Už v 6. a 5. století př. n. l. tu stála monumentální akropole s kamennými plošinami, kterou Archeologický atlas označuje za nejstarší kamennou architekturu v Čechách. Od září 2026 si navíc každý zvědavec může o místě povídat s umělou inteligencí. Neviditelné město pod lesem se tak poprvé otevírá i lidem bez odborné knihovny.
Rozloha keltského oppida Závist: 168 fotbalových hřišť pod korunami stromů
Sto dvacet hektarů zní abstraktně. Po přepočtu jde o 1,2 milionu metrů čtverečních. Standardní fotbalové hřiště o rozměrech 105 × 68 metrů zabírá zhruba 0,71 hektaru, takže by se do areálu Závisti vešlo přibližně 168 hracích ploch. Opevnění mělo podle památkářů dosahovat délky kolem devíti kilometrů, což odpovídá procházce z Václavského náměstí až na Zbraslav.
Zdroje se v číslech mírně rozcházejí, a to z pochopitelného důvodu. Katalog archeologických památek uvádí 118 hektarů, Akademie věd zaokrouhluje na 120. Archeologický atlas pak pracuje s téměř dvěma sty hektary, protože k samotnému oppidu připočítává i předhradí a podhradí. Údaj se tedy mění podle toho, kde badatel vede hranici sídla. V každém případě Závist výrazně převyšuje další česká oppida:
Lokalita Rozloha podle zdrojů Závist 118 až 120 ha (širší vymezení téměř 200 ha) Stradonice asi 90,3 ha Třísov 26 ha
Stradonice proslavil hlavně mincovní poklad nalezený roku 1877, Třísov zase přehledná prezentace brány a svatyně. Závist si ovšem drží prvenství v měřítku a podle nás i v hloubce příběhu. Málokterá lokalita totiž spojuje starší mocenské centrum s pozdějším oppidem na stejném kopci.
Samotný pojem oppidum označuje rozsáhlé, silně opevněné výšinné sídlo mladší doby laténské. Plnilo roli obytnou, hospodářskou, obchodní i mocenskou. Odborná publikace Archeologického ústavu upozorňuje, že hranice kategorie nejsou ostré: evropská oppida se od sebe dost lišila. Závist však splňuje všechny klíčové znaky a k tomu přidává velikost, jakou jinde v Čechách nenajdeme.
Kamenná akropole Závisti: suché zdivo, dřevo a rituální plošiny
Nejvyšší část areálu tvořila akropole, symbolické srdce celého komplexu. Národní památkový ústav popisuje složité kamenné podezdívky plošin, které patrně sloužily k obřadům, a ještě starší čtyřúhelný kultovní okrsek vymezený palisádou. Kamenné platformy patří do 5. století př. n. l. Funkce posvátného místa se jeví jako velmi pravděpodobná, i když ji archeologové stále označují za interpretaci.
Stavitelé si poradili bez malty, na kterou se spoléhali Římané. Středoevropské keltské hradby kombinovaly kámen, hlínu a dřevo. U nedalekého Třísova památkáři výslovně uvádějí ploché kameny kladené nasucho a zpevněné svislými trámy. Na Závisti archeologové doložili kamenné hradby s dřevěnou konstrukcí, komorové systémy i podezdívky plošin. Pevnost zajišťovalo pečlivé zaklínění kamenů a vlastní tíha konstrukce. Vnitřní výplň, úpravy terénu a dřevěná kostra dodaly zbytek. Takové stavby vydržely generace.
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Dá se čekat, že právě tahle technologie fascinuje dnešní návštěvníky nejvíc. Suché zdivo vyžaduje přesnou práci a dobrou znalost materiálu. Lidé, kteří na Hradišti vršili kameny bez pojiva, ovládali řemeslo na úrovni, jakou bychom od doby železné možná nečekali.
Kdo žil na Hradišti nad Vltavou a proč sídlo zaniklo
Kopec lidé obývali s přestávkami od 4. tisíciletí př. n. l. až do raného středověku. Mimořádný význam však získal mezi 6. a 1. stoletím př. n. l. Nejprve vyrostlo mocenské centrum s akropolí, které památkáři řadí k sídlům vyššího řádu. Oppidum vzniklo ve 2. a 1. století př. n. l. a vtisklo krajině podobu, jejíž obrysy dodnes rozeznáme.
Uvnitř hradeb stály dvorce s obytnými i hospodářskými stavbami. Pracovali tu řemeslníci, okolní pole zajišťovala obživu. Nálezy prozrazují čilé styky se západní Evropou, Itálií i Řeckem. Archeologický atlas proto počítá Závist k nejdůležitějším centrům české kotliny. Podle nás šlo o skutečnou metropoli své doby, uzel moci, výroby a dálkového obchodu.
Konec přišel v závěru laténského období. Katalog archeologických památek zmiňuje úbytek významu, napadení a pravděpodobné dobytí germánskými skupinami. Přesný scénář však zůstává předmětem debaty. Dřevohlinité konstrukce po opuštění sídla postupně podlehly rozkladu a erozi, k tomu se přidal les i pozdější hospodaření v krajině.
Systematický výzkum probíhal v letech 1963 až 1989 a navázal na něj projekt z let 2022 až 2024, financovaný Technologickou agenturou ČR. Využíval nedestruktivní metody, geofyziku a leteckou archeologii, spolupracovala i univerzita v Bamberku. Areál je národní kulturní památkou a NPÚ už dříve zvažoval podklady pro zápis na seznam UNESCO.
Chatbot „Zeptej se druida“ promění výlet na Závist
Klíčové nálezy byly v letech 2004 až 2005 kvůli ochraně znovu zasypány zeminou. Kdo přijde na Hradiště, uvidí hlavně valy, relikty bran a členitý reliéf. Představit si někdejší podobu sídla podle Akademie věd vyžaduje propojit terénní stopy s výsledky výzkumu. A právě tuhle mezeru má zaplnit nová služba.
Web
Oppidum Závist nabízí chatbota, kterému lze klást otázky běžnou řečí. Odpovídá textem i hlasem, vysvětluje odborné pojmy a nechá uživatele rozvíjet téma podle vlastní zvědavosti. Jeho datová základna podle tiskové zprávy Akademie věd ČR vychází z odborné literatury o Závisti, době železné i širším evropském kontextu. Akademie zároveň doporučuje posuzovat odpovědi kriticky a při odborném využití je ověřovat v původních pramenech.
Projekt vznikl v programu Strategie AV21. Spojil Archeologický ústav, Etnologický ústav AV ČR, ČVUT, firmu Applifting a obec Dolní Břežany. Tvůrci chtějí zároveň sledovat, na co se lidé ptají a jak chápou archeologické poznatky. Chatbot tak slouží i jako výzkumný nástroj.
Jak se na Závist dostat a co tam uvidíte
Lokalita leží na jižním okraji Prahy, v okrese Praha-západ, u Lhoty a Dolních Břežan.
Archeologický atlas Čech uvádí souřadnice tří vstupů: od Zbraslavi, Lhoty a Jarova. Naučná stezka vede mimo jiné od Břežanského údolí a Hálkova pomníku. Počítejte s kopcovitým, místy prudkým terénem.
Na místě najdete:
pozůstatky valů a bran, prostor akropole, informační altán s tabulemi, novou rozhlednu s výhledem do Pražské kotliny.
Aktuální stav naučných panelů je dobré předem ověřit u obce nebo informačního centra v Dolních Břežanech. Komentované prohlídky v rámci Archeologického léta vedl v roce 2026 archeolog Daniel Bursák, poslední se uskutečnila 12. září. Termíny pro další sezónu zatím zveřejněné nejsou, vyplatí se sledovat web Archeologického léta. Do té doby poslouží chatbot v telefonu a dobré boty.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková