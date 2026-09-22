FOTOHÁDANKA: Otestuj svůj postřeh a najdi 10 rozdílůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTOHÁDANKA: Otestuj svůj postřeh a najdi 10 rozdílů
Mimořádné množství prohřešků zvládl nasbírat čtyřicetiletý muž z Klatovska. Usedl na elektrokoloběžku,...
Dva zdrogované řidiče při divokých honičkách nezávisle na sobě pronásledovali policisté na silnicích v...
Armáda zajistí izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Šumavě, aby...
O krok blíže k dokončení je nově vznikající muzeum osvobození na Klatovské třídě v Plzni. Aktuálně tam...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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