Zubní pohotovost v kraji převezme od roku 2027 nový poskytovatel

„Přestože od roku 2026 přešla odpovědnost za organizaci pohotovostních služeb na zdravotní pojišťovny a kraj už nemá povinnost tuto službu zajišťovat, Plzeňský kraj ji bude i nadále financovat nad rámec svých zákonných povinností s cílem zachovat její dostupnost pro obyvatele regionu,“ informovala mluvčí kraje Eva Mertlová.
Zubní pohotovost bude v pracovních dnech fungovat od 18:00 do 22:00 hodin, o víkendech a ve dnech pracovního klidu od 8:00 do 20:00 hodin. Součástí nového nastavení je také posílení personální kapacity. V pracovních dnech a o víkendech a svátcích v dopoledních hodinách budou péči současně zajišťovat dva zubní lékaři a dva zdravotničtí pracovníci. V odpoledních hodinách o víkendech a svátcích pak jeden lékař a jeden zdravotnický pracovník.
Pacienty potěší i nová čekárna
Změní se také zázemí pro pacienty. Součástí pracoviště bude čekárna s nejméně 20 místy k sezení a elektronický vyvolávací systém, který má zpřehlednit odbavování pacientů. Smlouva bude uzavřena na období od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2030. Celková nabídková cena za zajištění služby činí 48,4 milionu Kč.
„Zubní pohotovost už sice není službou, kterou by měl kraj ze zákona povinnost zajišťovat, přesto ji chceme pro naše obyvatele zachovat a dál zlepšovat. Nové nastavení přinese nejen dostatečné personální zajištění, ale také důstojnější podmínky pro pacienty díky větší čekárně a vyvolávacímu systému. Chceme, aby lidé při akutních potížích věděli, že se mají kam obrátit,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan (ANO).
Od ledna 2026 zajišťuje zubní pohotovost pro Klatovsko a Domažlicko Klatovská nemocnice rotačně u jednotlivých stomatologů v jejich vlastních ordinacích na Klatovsku a Domažlicku. Pohotovost je o víkendech a svátcích od 8:00 do 12:00.
Pacienti venku mrzli ve frontě
Zpravodajský web Plzeňská Drbna jako první upozornil na nelichotivou situaci, která se stala v roce 2021. Tehdy mezi vánočními svátky čekaly venku v mrazu desítky lidí na ošetření v jediné zubní pohotovosti, která se nacházela v EUC Klinice v Plzni na Denisově nábřeží. To vyvolalo bouřlivou diskusi veřejnosti.
Nejvíce využívají pohotovost cizinci
Ještě v roce 2022 si nechala EUC Klinika zpracovat analýzu, která ukázala, že 70 procent osob vyžadujících ošetření tvořili cizinci, agenturní pracovníci a lidé, kteří nemají zajištěnou primární péči. Pouze 30 procent tvořili klienti zdravotních pojišťoven, kteří mají svého stomatologa. Výjimkou však při návštěvě zubní pohotovosti nebyly ani děti do tří let věku, které dosud nenavštívily stomatologa. O ošetření žádali i občané z Karlovarského kraje.