Za pobodání dvou Ukrajinců si řidič kamionu odsedí 17 let ve vězení

Za pobodání dvou řidičů kamionů ve Folmavě na Domažlicku si Litevec Karolis P. odpyká 17 let ve vězení, potvrdil Ústavní soud (ÚS). Cizincovu stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou.
Ve stížnosti Karolis P. stále trval na tom, že nebyl iniciátorem útoku, nýbrž se sám stal obětí a jednal v sebeobraně. Taktéž rozporoval časovou osu i samotné motivy. Podle ústavních soudců vycházely soudy z výpovědi zúčastněných, které ověřovaly a pečlivě hodnotily.
Litevec měl už dříve problémy se zákonem. Za způsobení těžké újmy na zdraví, zohyzdění a způsobení trvalých následků byl ve Skotsku odsouzen na čtyři roky. V Británii dostal také pokutu za držení nedovolené zbraně. Rok strávil ve vězení i za výtržnosti a ničení majetku v Litvě. Teď mu hrozilo až doživotí.
„Přitom například uvážily, že u poškozených není jasné, jaký by měly k útoku na stěžovatele motiv, že oba poškození byli oproti stěžovateli výrazně drobnější postavy, či nepoměru mezi nezraněností stěžovatele a mnohačetnými vážnými zraněními poškozených, a charakteru těchto zraněních, svědčících o tom, že přinejmenším část útoků proti poškozeným byla vedena zezadu, a že poškození se bránili útokům noži pouhýma rukama,“ stojí v usnesení senátu.
Zároveň poukázali také na to, že Karolis P. přišel s podrobnější výpovědí až při hlavním líčení. Zabývali se rovněž i výpovědí jednoho ze svědků, který si všiml, že poté, co ze strany poškozených zaznělo, že Putin je "chujlo", se dosud klidné chování stěžovatele při popíjení změnilo. „Rozčílil se, a začal prohlašovat, že stojí za Putinem,“ píše se v usnesení.
Incident se odehrál 6. dubna 2024 na parkovišti kamionů ve Folmavě. Karolis P. seděl s dalšími dvěma řidiči u stolku, kde popíjeli a povídali si. Pak odešel ke svému kamionu, vrátil se s noži a bez varování napadl jednoho Ukrajince a po krátké potyčce i druhého. „Jednalo se o sebeobranu. Já jsem byl napaden,“ tvrdil Litevec Krajského soudu v Plzni. Jeden z cizinců si podle jeho slov šel odskočit a druhý na něj mezitím prý zaútočil. „Chytil mě oběma rukama. Nechápal jsem, co se děje. Držel mě a já chtěl, aby mě pustil. Asi loktem jsem ho praštil. Upadl. Otočil jsem se a tam stál jeho kolega a v ruce držel nůž. Neřekl nic a snažil se mě bodnout. Všechno se to odehrálo rychle,“ líčil s pomocí překladatelky.
Muži narozdíl od něj utrpěli bodná a sečná zranění hrudníku a hlavy a vážné zlomeniny lebky a obličejových kostí. Útok přežili jen díky leteckému transportu do nemocnice a odbornému zásahu lékařů. Jak vznikla rozsáhlá zranění obou Ukrajinců si Karolis P. prý neuvědomuje.
Soudy ale obhajobu odmítly jako nedůvěryhodnou a nelogickou. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze také upozornil, že je v rozporu s kamerovými záznamy z místa činu i s lékařskými posudky o zraněních obou napadených. Některé rány byly vedeny zezadu, proti dalším se Ukrajinci bránili holýma rukama. Litevec žádné zranění neutrpěl.