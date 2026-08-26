FOTO: Dornych roste před očima. Základy jsou hotové, stavba míří vzhůruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTO: Dornych roste před očima. Základy jsou hotové, stavba míří vzhůru
Zázemí kuchyně restaurace ve Wellness hotelu v Radějově na Hodonínsku uzavřela v úterý Státní zemědělská a...
Otázka, která vědce trápila desítky let, má své rozuzlení. Odpověď přinesly mamutí kosti z Moravy....
Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) hledají v peruánské Amazonii kriticky ohrožené druhy...
Na sídlišti Tyršova ve Vyškově vznikne příští rok parkovací dům s kapacitou asi 75 aut. Dalších 30...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Opilý řidič a mrtvé dítě. Na Brněnsku došlo k tragické dopravní nehodě
- Hlodavci a špína. V zázemí restaurace na Hodonínsku se zřejmě moc neuklízelo
- Trvalo to desítky let. Vědci z Brna zjistili, jak vznikly hromady mamutích kostí
- Hledají ohrožené stromy a zakládají lesní školky. Odborníci z Brna mapují Amazonii