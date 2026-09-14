FOTO: Dětské hřiště, toalety i 98 míst. Na D11 se dnes otevřela odpočívka

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes otevřelo novou odpočívku na 97. kilometru dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Stavba vyšla na 162 milionů korun bez DPH a trvala 196 dní, tedy přibližně šest a půl měsíce.
Odpočívka vznikla po obou stranách dálnice. Každá část zabírá přibližně osm tisíc metrů čtverečních a nabízí 28 míst pro osobní auta, 14 pro kamiony, čtyři pro autobusy a tři pro karavany či obytné vozy.
Odpočívka odpovídá moderním standardům, proto je tu hřiště pro děti i workoutové hřiště pro dospělé. Odpočinek potřebují všichni cestující, nejenom řidič.Radek Mátl — generální ředitel ŘSD
Celkem tak řidiči získali 98 nových parkovacích míst, z toho 28 pro nákladní dopravu.
Odpočinek ano, tankování ne
Předměřice patří v systému ŘSD mezi malé odpočívky. Slouží především ke krátkému zastavení, odpočinku a návštěvě toalety. Čerpací stanice součástí areálu není.
„Nepředpokládá se, že by měla čerpací stanici. Je určená skutečně pouze pro to, aby řidiči mohli zastavit, odskočit si na WC a případně si odpočinout, než budou pokračovat v jízdě,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Součástí odpočívky jsou také místa k posezení, možnost občerstvení a hřiště pro děti i dospělé.
„Odpočívka odpovídá moderním standardům, proto je tu hřiště pro děti i workoutové hřiště pro dospělé. Odpočinek potřebují všichni cestující, nejenom řidič,“ doplnil Mátl.
Na dobíjecí stanice pro elektromobily si musí motoristé zatím počkat. Při stavbě ale vznikla potřebná kabelová příprava. Instalace nabíječek bude záviset na poptávce a zájmu soukromých provozovatelů, kterým ŘSD prostory nabídne.
Úplně hotovo bude na jaře
Přestože už mohou řidiči odpočívku využívat, práce na místě ještě neskončily. Do března příštího roku budou stavbaři dokončovat sadové úpravy, vysazovat stromy, zakládat trávníky a provádět drobné práce, které provoz neomezí.
„Největším problémem při stavbě odpočívek bývá návoz materiálu a skloubení prací se zprovozněnou dálnicí za plného provozu,“ uvedl zástupce zhotovitelské společnosti Eurovia Michal Šumpík.
Podle něj už zbývající práce nebudou bránit běžnému užívání odpočívky.
Tabule ukáže, zda je volno
Do března by měla začít fungovat také digitální tabule, která řidičům ukáže aktuální počet volných parkovacích míst.
ŘSD současně připravuje celorepublikový informační systém pro sledování obsazenosti odpočívek. Pomocí kamer a umělé inteligence chce získávat aktuální data a předávat je řidičům prostřednictvím dálničních tabulí nebo navigačních aplikací.
Systém má zabránit situacím, kdy řidiči kamionů dojedou k plné odpočívce a následně zastavují ve vyřazovacích pruzích nebo na jiných nebezpečných místech.
„Snažíme se vymyslet kompletní systém, abychom dokázali řidičům včas sdělit: Pozor, když nezastavíte teď, nezastavíte dalších sto kilometrů, protože je plno,“ popsal Mátl.
Na velkých odpočívkách po celé republice by systém podle něj mohl fungovat během dvou až tří let.
Další odpočívky vzniknou směrem k Polsku
Předměřice jsou první z několika nových odpočívek připravovaných na východní části D11. ŘSD nyní hledá zhotovitele odpočívky Jaroměř, která vznikne přibližně o 12 kilometrů dál.
Odpočívka Brusnice se staví společně s dálničním úsekem z Jaroměře do Trutnova. Pro odpočívku Bernartice už ŘSD podepsalo smlouvu a ve výběrovém řízení je také hraniční odpočívka Královec.
„Věřím, že až tyto odpočívky půjdou do provozu, nedostatek parkovacích míst v této lokalitě nebude,“ uvedl Mátl.
ŘSD chce do konce letošního roku zvýšit celkovou kapacitu odpočívek v Česku na více než čtyři tisíce stání pro kamiony. V roce 2031 by jich mělo být přes šest tisíc. Jen letos má přibýt 290 míst, v příštím roce dalších 505 na jedenácti lokalitách.
„Věřím a doufám, že se nám zhruba do pěti let podaří manko, které v této oblasti Česká republika má, víceméně smazat,“ uzavřel šéf ŘSD.