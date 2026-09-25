Fakultní nemocnice Ostrava vyšetřila přes 1500 lidí přímo na náměstí

Jedno odpolední na Masarykově náměstí v centru Ostravy stačilo k tomu, aby zdravotníci Fakultní nemocnice Ostrava odhalili u návštěvníků celou řadu vážných zdravotních problémů. Nemocnice se zapojila do projektu Blesk Ordinace a připravila třináct stanovišť zaměřených na prevenci a včasný záchyt onemocnění. Celkem provedli 1 564 vyšetření a konzultací.
Lidé si mohli nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi, zkontrolovat zrak a nitrooční tlak, absolvovat vyšetření srdce, plic nebo kožních znamének. Na místě bylo možné zjistit i krevní skupinu, získat informace o prevenci cévních mozkových příhod nebo se poradit o zdravém životním stylu.
Výsledky ukázaly, jak zásadní může být záchyt nemoci ještě před tím, než ji člověk sám pocítí. Zdravotníci na místě odhalili dva případy závažného diabetu a několik desítek hraničních hodnot. U sedmi návštěvníků naměřili extrémně vysoký krevní tlak, přičemž u jednoho z nich dosahoval hodnoty 230/110. Pěti lidem zjistilo oční vyšetření vysoký nitrooční tlak. Echokardiografie srdce odhalila v jednom případě kritický nález, který si přímo na místě vyžádal přivolání záchranné služby. Preventivní kontroly kožních znamének pak upozornily na několik podezřelých nálezů vyžadujících další péči a jedna návštěvnice plicního stanoviště byla objednána k podrobnějšímu vyšetření v nemocnici.
Ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant přiblížil, proč se nemocnice do podobných akcí zapojuje. Pro část lidí je podle jeho slov jednodušší absolvovat první kontakt se zdravotníky na takovémto místě než přímo v nemocnici, a prevence je přitom důležitá nejen z medicínského, ale i ekonomického hlediska.
MUDr. Filip Ječmínek z Centra preventivní medicíny FNO zdůraznil, že právě bezpříznakové stadium je pro léčbu klíčové. „Jsme schopni odhalit onemocnění v době, kdy ho ještě člověk nepociťuje a nic ho nebolí. Právě v této fázi můžeme nejlépe zasáhnout, průběh nemoci ovlivnit a v řadě případů i vyléčit." Centrum nabídlo například test síly stisku ruky jako ukazatel silové zdatnosti, který souvisí s dlouhověkostí a zachováním samostatnosti ve vyšším věku. Součástí programu byly také přednášky odborníků na pódiu věnované kardiovaskulární a onkologické prevenci.
Zdroj: FN Ostrava