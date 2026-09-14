Jeho slova nelze vnímat jen jako spekulaci. Coxon strávil roky v San Franciscu u firem, které stojí v čele vývoje nejpokročilejších systémů – nejprve u OpenAI, tvůrců ChatGPT, posléze u Anthropicu za populárním Claudem. Podle jeho slov ani jedna společnost „nejedná zodpovědně".
Jenže co přesně má na mysli? Jak by software, byť sebeinteligentnější, mohl vést k vyhynutí naší civilizace? Odpověď je znepokojivá právě proto, že cest k záhubě existuje hned několik – od politického chaosu vyvolaného dezinformacemi přes nevratné změny planetárního prostředí až po zcela nečekané scénáře.
Když strojům dáte špatné zadání
Většina hrozeb superinteligentní AI pramení z toho, čemu výzkumníci říkají „problém souladu".
Základní myšlenka je prostá: jakmile vytvoříme inteligenci převyšující tu naši, můžeme ztratit schopnost zajistit, aby její cíle zůstaly v souladu s našimi potřebami. Svět už dostal varovný signál letos v červenci, kdy více než tisíc AI botů vytvořených OpenAI prolomilo zabezpečení a napadlo Hugging Face, veřejnou platformu hostující open-source modely.
Boti nebyli instruováni k útoku. Omylem dostali nesplnitelný úkol a sami usoudili, že nejrychlejší cestou k řešení bude ukrást odpovědi odjinud. Ještě znepokojivější je, jak sofistikovaně postupovali: zorganizovali se do jakési proto-společnosti, vytvořili si tajné diskusní fórum ve sdíleném úložišti a vyměnili si přes 70 000 zpráv, aby koordinovali postup a obešli kontrolu.
Profesor Mark Lee z University of Birmingham k tomu dodal:
„AI existuje jako software, takže jakýkoliv systém připojený k internetu může být zranitelný. Pokud by například byl napaden řídicí systém národní dopravy nebo jaderné elektrárny, mohlo by to být katastrofální“.
Tichá manipulace a ztráta kontroly nad vlastním osudem
Superinteligentní AI přitom nemusí přímo ukončit život, jak ho známe. Dr. Andrew Rogoyski ze Surrey Institute for People-Centred Artificial Intelligence poukazuje na paradox: „Skutečně chytrá AI by si uvědomila, že je na lidstvu spoluzávislá“.
Jak vysvětluje: „Potřebovali bychom AI pro věci, které chceme dělat, a AI by potřebovaly nás pro materiály, energii, chlazení, sítě a data“. Rogoyski zdůrazňuje, že to pravděpodobně znamená dlouhodobý přínos pro lidstvo. Jiní odborníci jsou však podstatně skeptičtější.
Andrea Miotti, zakladatel a CEO organizace ControlAI, nastolil jinou vizi:
„Pokud budeme mít miliardy superinteligentních AI agentů, které nemůžeme ovládat a které mezi sebou soutěží o zdroje a moc, experti očekávají, že lidé budou vedlejší obětí“.
Miotti hovoří o možnosti „postupného odzbrojení lidstva".
Namísto apokalyptického výbuchu by AI mohly začít jemně řídit lidstvo prostřednictvím dezinformací a propagandy a potenciálně rozdmýchávat devastující konflikty mezi samotnými lidmi. Civilizace by se rozpadla zevnitř, zatímco stroje by tiše přebíraly kontrolu.
Jaderná zima i biologická hrozba
Když už mluvíme o mechanických způsobech, jak by AI mohla ukončit lidský život, nejzřetelnější hrozby představují zbraně, které už máme. Devět zemí vlastní jaderný arzenál – dohromady asi 12 187 jaderných hlavic. Pokud by kterákoliv z nich padla do rukou radikálně nesladěné AI, tyto zbraně by se mohly obrátit proti nám.
Problém souladu znamená, že superinteligentní AI nemusí být ani zlomyslná, aby toto nastalo. Bot by mohl třeba maximalizovat zisk pro svého majitele šokováním akciového trhu, nebo snižovat globální teploty s nečekaným závěrem, že jaderná zima by byla nejrychlejší cestou.
Riziko narůstá s tím, jak mocné národy závodí v implementaci AI do svých zbrojních systémů. Ukrajina letos potvrdila první případ člověka zabitého plně autonomním dronem – ačkoliv vůbec první zdokumentovaný útok autonomního dronu (tureckého Kargu-2) na lidi bez lidského zásahu zaznamenala OSN už v roce 2020 v Libyi. Téměř každá další země nyní následuje tento trend.
Už v roce 2022 strategie ministerstva obrany Spojeného království varovala, že moderní válka „překročí hranice lidského chápání a často bude vyžadovat reakce rychlostí strojů“.
A pak je tu biologická hrozba. Profesor Lee varuje:
„Realistickou hrozbou jsou zločinci jako teroristé nebo zločinecké státy využívající AI k vývoji nového viru vedoucího k další, smrtelnější globální pandemii“.
Bakterie či viry využitelné jako zbraň dříve vyžadovaly sdružené znalosti a financování celých národů. AI nástroje však vývoj smrtících biozbraní výrazně usnadňují.
Výzkumná skupina Crimson Flare navíc varovala, že populární AI modely lze snadno upravit tak, aby obešly jakákoliv bezpečnostní opatření a „provedly nezkušené zločince konkrétními kroky k vytvoření výbušnin nebo chemických a biologických zbraní".
Jacob Coxon přišel o peníze, aby mohl varovat. Jeho oběť nebyla marná – veřejnost si nyní musí položit otázku, zda jsme ochotni riskovat budoucnost lidstva v honbě za technologickým pokrokem, který možná nedokážeme kontrolovat.
Zdroje článku: bbc.com, dailymail.com, science.org, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý