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Kdo utrhne tuto houbu, může zaplatit až 100 000 Kč pokuty. Lesní stráž bývá neoblomná

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Vyrazit do lesa na houby je pro mnoho Čechů tradiční zábavou. Dejte ale pozor. Některé druhy, jako třeba hřib královský nebo muchomůrku císařku, chrání zákon. Za jejich sebrání hrozí vysoké pokuty.
Kdo utrhne tuto houbu, může zaplatit až 100 000 Kč pokuty. Lesní stráž bývá neoblomná

Kdo utrhne tuto houbu, může zaplatit až 100 000 Kč pokuty. Lesní stráž bývá neoblomná

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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