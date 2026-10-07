Ewingové získali klienta Lenovo, komunikovat budou značku i produktyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ewingové získali klienta Lenovo, komunikovat budou značku i produkty
Článek byl publikován 07.10.2026 15:28
Frontman a zpěvák skupiny Kryštof Richard Krajčo (foto) získal další hereckou příležitost. Společně s...
Zážitková skupina Slevomat Group, která se zaměřuje na cestování, hotely, wellness, restaurace a lokální...
Lístky na velký koncert zpěváka Bena Cristovaa (foto) na podzim 2027 v pražské O2 Aréně se prodávají...
Čeští šéfredaktoři vyslali po čase do veřejného prostoru další otevřené prohlášení. Tentokráte se jedná o...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →