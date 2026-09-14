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Evropa ustupuje od solárních panelů. Závažný problém se brzy dotkne i Česka

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Ještě před dvěma lety zažívalo Švédsko rekordní zájem o fotovoltaiku. Dnes se trh propadl téměř na polovinu a desítky firem hlásí insolvenci. Co se změnilo a proč by si Češi měli dát pozor na stejný scénář?
Evropa ustupuje od solárních panelů. Závažný problém se brzy dotkne i Česka

Evropa ustupuje od solárních panelů. Závažný problém se brzy dotkne i Česka

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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