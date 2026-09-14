Dříve ji používala každá československá domácnost bez výjimky. Teď má nepoškozená cenu až 12 000 Kč

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Půdní prostory starých chalup skrývají překvapivé bohatství. Mezi zavařovacími sklenicemi a rezavým nářadím často odpočívá legendární remoska HUT – přístroj, který v době Československa patřil k běžné výbavě téměř každé domácnosti. Nikdo ji tehdy nepovažoval za luxus, šlo prostě o samozřejmost všedního dne. Dnes se však situace dramaticky mění. Zachovalý kus může na sběratelském trhu dosáhnout hodnoty až 4 500 korun.
Proč se obyčejný kuchyňský pomocník proměnil v žádanou raritu? Odpověď tkví v kombinaci nostalgie a praktičnosti. Moderní kuchyně jsou sice plné dotykových displejů a chytrých programů, jenže složitá elektronika ještě neznamená dokonalý výsledek na talíři. Původní československý koncept spoléhá na čistou fyziku bez zbytečných mezikroků – zapojíte kabel do zásuvky a necháte pracovat sálavé teplo shora, které vytváří křupavou kůrku na mase i nadýchané těsto u koláčů.
Když jednoduchá konstrukce poráží moderní techniku
Model HUT zaujme především naprostým minimalismem. Celý přístroj tvoří v podstatě jen dvě hliníkové mísy a odpojitelný přívodní kabel. Žádné přepínače, otočné termostaty ani složité plošné spoje, které by po letech podlehly únavě materiálu. V tom spočívá hlavní tajemství její dlouhověkosti.
Uvnitř víka pracuje klasický odporový drát – z pohledu moderní mikroelektroniky pravěk, funkčně však předčí i podstatně dražší současné horkovzdušné přístroje. Konstruktéři v minulém století počítali s tím, že spotřebič musí vydržet hrubší zacházení v polních podmínkách chat, chalup nebo kempů. Zvolili masivní a poctivé materiály, kterým běžné nárazy neublíží.
Pokud hrnec neutrpí fatální pád z velké výšky na betonový povrch, prakticky v něm není součástka, jež by se mohla spontánně pokazit. Proto přístroje bez potíží slouží i po padesáti letech přesně tak spolehlivě, jako když je jejich původní majitelé přinesli domů z dobové prodejny Elektro. Zajímavostí je, že označení HUT vzniklo jako zkratka příjmení tří autorů prvního prototypu – elektrotechnika Oldřicha Homuty a konstruktérů Jindřicha Uhra a Antonína Tyburce. Sériová výroba byla oficiálně spuštěna v roce 1957.
Tajemství chuti, které velká trouba nedokáže napodobit
Základem úspěchu pečení je tlustostěnný leštěný hliník. Přestože se tomuto kovu moderní kuchyně vlivem nových nepřilnavých povrchů často vyhýbají, pro rovnoměrnou distribuci tepla zůstává mimořádně efektivní. V malé uzavřené nádobě vzniká specifické uzavřené mikroklima, jež brání nežádoucímu odpařování přirozených šťáv.
Pečené maso se uvnitř nevysušuje, ryby zůstávají jemné a kynuté buchty získávají vláčnost, jakou ve velké troubě s nuceným oběhem vzduchu napodobíte jen stěží. Sálání z horního víka vytváří podobné podmínky, jaké nabízí stará kamenná nebo chlebová pec. Moderní pečicí trouby se snaží tento efekt dohánět parními injektory a důmyslným prouděním horkého vzduchu, ale fyzikální chování jídla v těsném hliníkovém prostoru dává zcela jiný chuťový profil.
Zelenina, drůbež i čerstvý losos si v tomto prostoru zachovávají intenzivní a plnou chuť, kterou mají mnozí lidé pevně spojenou se vzpomínkami na dětství a víkendy u babičky.
Energetická úspora, která dnes dává smysl víc než kdy dřív
V období rostoucích cen energií hraje klíčovou roli také ekonomika provozu. Standardní vestavná trouba má při nahřívání a pečení běžně příkon mezi 2 500 až 3 000 W. Vytápět takto rozměrný prostor kvůli dvěma porcím masa nebo menšímu obědu pro rodinu je z hlediska spotřeby značně nehospodárné.
Stará remoska naproti tomu pracuje s průměrným příkonem okolo 500 až 590 W, což představuje pouhý zlomek energetické náročnosti klasických trub. Tento dramatický rozdíl potvrzují i data samotného výrobce: za celou hodinu pečení spotřebuje remoska přibližně tolik elektřiny, co velká trouba za pouhých 10 minut nahřívání.
Malý vnitřní objem se prohřeje téměř okamžitě a teplo směřuje přímo do surovin, místo aby zbytečně vytápělo okolní místnost. Pro každodenní vaření menších porcí je proto tento starý přístroj jedním z nejúspornějších tepelných řešení, které lze v domácnosti využít.
Co rozhoduje o ceně na sběratelském trhu
Na internetových bazarech a aukčních portálech se z dříve všedního kusu kuchyňského vybavení stala vysoce ceněná komodita. Mezi zájemci už dávno nejsou pouze pamětníci, kteří shánějí náhradu za dosloužilý kus. Do nákupů se pouští mladší generace, která obdivuje funkční retro design a odmítá spotřební filozofii dnešní doby, kde věci často doslouží krátce po vypršení záruční lhůty.
Největší zájem panuje o exempláře, které se dochovaly ve špičkovém stavu. O konečné prodejní ceně rozhodují konkrétní detaily: stav bakelitových dílů, které nesmí být prasklé, spálené ani uštípnuté, přítomnost originálního přívodního kabelu s nepoškozenou dobovou koncovkou, původní povrchový lesk víka, který nebyl znehodnocen agresivní chemií nebo mechanickým čištěním, a barevné varianty držadel, kdy některé méně obvyklé odstíny představují pro sběratele vyloženou raritu.
Lidé zkrátka oceňují fakt, že v rukou drží výrobek z poctivých slitin, jehož kvalita výroby se v současné masové produkci hledá jen velmi těžko. Značná část uživatelů navíc potvrzuje, že kusy ze sedmdesátých let často vykazují delší životnost a vyšší mechanickou stálost než mnohé nové výrobky na trhu.
Jak o poklad pečovat, aby vydržel další generaci
Udržet přístroj v plné funkčnosti nevyžaduje žádné zvláštní znalosti ani drahý servis. Celá péče spočívá v šetrném mytí teplou vodou s běžným mycím prostředkem, přičemž je nutné pouze dbát na to, aby do elektrických částí víka nevnikla vlhkost. Případné uvolnění bakelitových úchytů nebo nožiček vyřeší obyčejný ruční šroubovák během jediné minuty.
Zásadní pravidlo pro zachování hodnoty spočívá v nepoužívání drátěnek a abrazivních písků na zrcadlově lesklé víko, protože škrábance nevratně snižují jak estetickou, tak sběratelskou hodnotu. Pokud se s nádobou zachází ohleduplně, přežije bez potíží další desítky let a vedle své praktické kulinářské funkce poslouží i jako ukázka doby, kdy se věci nevyráběly na jedno použití.
Zdroje článku: sita.sk, vlasta.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová