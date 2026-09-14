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Češi vyhazují sušáky. Trendy je teď vychytávka s větší kapacitou, kde prádlo nikdy nezasmrádne

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Mokré prádlo po vyprání zabere spoustu místa a v malém bytě se z něj rychle stane noční můra. Klasický skládací sušák blokuje půlku pokoje a pod tíhou mokrých ručníků se nebezpečně prohýbá. Čím dál víc lidí proto sahá po vertikální alternativě, která šetří prostor a nabízí překvapivě velkou kapacitu.
Češi vyhazují sušáky. Trendy je teď vychytávka s větší kapacitou, kde prádlo nikdy nezasmrádne

Češi vyhazují sušáky. Trendy je teď vychytávka s větší kapacitou, kde prádlo nikdy nezasmrádne

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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