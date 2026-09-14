Češi vyhazují sušáky. Trendy je teď vychytávka s větší kapacitou, kde prádlo nikdy nezasmrádne

Obsah článku
Moderní automatické pračky zvládnou vyprat celý koš špinavého prádla během pár hodin. Jakmile ale program skončí a vy vytáhnete mokrou várku z bubnu, začíná teprve skutečná výzva. Kde všechno to vlhké oblečení usušit, aby nepřekáželo a zároveň nezapáchlo?
Majitelé rodinných domů se zahrádkou nebo bytu s velkým balkonem mají situaci vyřešenou snadno. Za slunečného počasí stačí prádlo vyvěsit ven a za pár hodin je suché. Jenže realita většiny městských bytů vypadá jinak. Malá koupelna, úzká chodba, stísněná ložnice – rozložený sušák se rázem stává překážkou, kterou musíte obcházet při každém kroku.
Nedostatek volného místa nutí stále víc domácností hledat chytřejší řešení. A právě proto se na českém trhu výrazně prosazují věžové konstrukce, které místo zabírání podlahy rostou směrem ke stropu. Nejde o žádnou převratnou novinku, spíš o praktickou odpověď na věčný problém panelákových bytů – kam s mokrým prádlem, když každý metr čtvereční se počítá.
Klasika má stále co nabídnout
Tradiční skládací model s bočními křídly rozhodně není k zahození. Po složení je tak tenký, že ho uklidíte za skříň, pod postel nebo do úzké mezery v komoře. Když ho plně rozevřete, získáte dlouhou souvislou plochu ideální pro velké kusy textilu – povlečení, prostěradla, koupací plachty nebo dlouhé kalhoty.
Problém nastává ve chvíli, kdy obě křídla rozložíte naplno. V menším pokoji okamžitě zablokujete půlku prostoru, v úzké chodbě znemožníte průchod úplně. Kvalita jednotlivých kusů se navíc velmi liší. Nelze říct, že každý klasický sušák zvládne jen jednu várku nebo že se pod tíhou mokrých ručníků okamžitě zhroutí. Vždy záleží na konkrétním výrobku, materiálech a zpracování.
Klíčová je maximální nosnost uvedená výrobcem. Mokré oblečení váží podstatně víc než suché a nerovnoměrné rozmístění na jedné straně může celou konstrukci vážně destabilizovat. Přetížení vede k prohýbání tyčí a postupnému ničení spojů – a to bez ohledu na to, jestli používáte klasiku nebo věž.
Jak funguje sušení do výšky
Vertikální konstrukce staví na jednoduchém principu: místo roztahování do šířky využívá prostor směrem nahoru. Šňůry nejsou natažené vodorovně po celé místnosti, ale seřazené nad sebou v několika patrech. Základna takového modelu obvykle měří kolem 70 × 70 centimetrů, i když na trhu najdete i užší nebo naopak širší varianty.
Na podlaze tedy zabere zlomek plochy oproti plně roztaženým křídlům klasického sušáku. Než si ale věž pořídíte, pečlivě proměřte vybrané místo včetně výšky stropu a manipulačního prostoru kolem. Nestačí jen zkontrolovat půdorys – musíte mít dost místa i na pohodlné věšení prádla bez krkolomného ohýbání.
Většina věžových modelů nabízí tři až čtyři patra. Výrobci rádi zmiňují celkovou délku šňůr, která může v součtu dosahovat desítek metrů. Tento údaj sám o sobě ale ještě neznamená, že na konstrukci naráz usušíte tři plné pračky. Záleží na objemu bubnu, skladbě prádla a způsobu zavěšení.
Drobné kousky jako ponožky, dětská trička nebo spodní prádlo zaberou minimum místa. Silné svetry, džíny nebo velké ručníky zaplní kapacitu mnohem rychleji. Zásadní je také vzdálenost mezi jednotlivými patry. Pokud jsou úrovně těsně nad sebou, delší oblečení bude viset přes spodní patra a blokovat je.
Modernější věže proto umožňují sklopení vybraných polic. Když potřebujete usušit dlouhé kalhoty nebo šaty, jedno patro jednoduše sklopíte a vytvoříte potřebný volný prostor. Užitečné bývají také boční držáky na ramínka, kde můžete šetrně sušit košile či halenky bez pomačkání.
Zajímavým detailem je, že věžové sušáky se základnou 70 × 70 cm jsou často záměrně navrženy tak, aby se přesně vešly do standardního sprchového koutu. To představuje další skvělý způsob, jak ušetřit místo v malé koupelně, přičemž případná zbytková vlhkost či kapky vody mohou odtékat přímo do odpadu.
Proč prádlo zatuchne a jak tomu zabránit
Obrovská celková plocha tyčí často svádí k tomu naskládat na sušák co nejvíc věcí těsně vedle sebe. To je ale zásadní chyba. Aby prádlo schlo efektivně a nezapáchalo, musí mezi jednotlivými kusy volně proudit vzduch. Pokud se textilie dotýkají nebo přes sebe visí ve více vrstvách, proces schnutí se výrazně prodlužuje.
Právě pomalé a nerovnoměrné odpařování vody je hlavní příčinou zatuchlého zápachu. Tento problém nevzniká konstrukcí samotného věžového sušáku, ale špatnou technikou věšení. Před pověšením každý kus důkladně protřepejte a udržujte mezi věcmi dostatečné mezery. Silnější a hutnější materiály vyžadují podstatně víc vzdušného prostoru než tenké funkční oblečení.
Některé vertikální modely jsou opatřeny pojezdovými kolečky, která mají usnadnit přesun mezi místnostmi. Přestože to zní lákavě, v reálném provozu záleží na dispozici vašeho domova. Na hladké a pevné podlaze kolečka poslouží skvěle, ale vysoké prahy, tlusté koberce nebo schody představují nepřekonatelnou překážku.
Kolečka navíc mírně zvyšují celou konstrukci, což může drobnějším postavám ztížit přístup k hornímu patru. Pokud plánujete sušák přemisťovat plný, předem si změřte šířku dveří a průchodů. Pohybujte s ním vždy opatrně a plynule, protože stabilita naloženého sušáku závisí na těžišti, kvalitě podkladu i rovnoměrnosti rozvěšených textilií.
Vlhkost v bytě není k podcenění
Ať už doma používáte klasický rozkládací rám, nebo vertikální věž, musíte počítat s tím, že se veškerá voda z textilií odpařuje do místnosti. Z jedné průměrné várky vypraného prádla se do vzduchu odpaří přibližně 2 až 3 litry vody – v závislosti na účinnosti odstřeďování. S rostoucím objemem sušeného prádla stoupá také množství vlhkosti uvolněné do obytného prostoru.
Zatímco v přesušeném panelákovém bytě může být mírné zvlhčení vzduchu vítané, dlouhodobě vysoká relativní vlhkost vytváří ideální podmínky pro kondenzaci vody a růst nebezpečných plísní. Pokud doma zaznamenáte pravidelně orosená okna, mokré rámy, tmavé mapy v chladných rozích nebo zatuchlý zápach, jedná se o jasné varovné signály.
Riziko vlhkosti není vázáno pouze na zimní měsíce. V zimě sice chladné obvodové zdi i skla snáze promrzají a lidé větrají méně, ale v létě zase bývá venkovní vzduch teplý a přirozeně nasycený vlhkostí, takže prosté otevření okna nemusí místnost vysušit. Výsledný stav závisí na venkovním počasí, vnitřní teplotě, ventilaci a způsobu vytápění.
Základním pravidlem při sušení uvnitř je zajištění dostatečné výměny vzduchu. Pomáhá pravidelné krátké a intenzivní větrání průvanem, spolehlivý odtahový ventilátor nebo systém řízené rekuperace. V problémových prostorech, kde vlhkost dlouhodobě neklesá, se osvědčuje elektrický odvlhčovač vzduchu.
Dbejte také na správné umístění sušáku. Nestavte jej těsně k chladným obvodovým stěnám a nikdy jím nezakrývejte radiátory, aby teplo i vzduch mohly volně cirkulovat. Pro přesný přehled o situaci v pokoji je ideální pořídit si jednoduchý pokojový vlhkoměr, který vám včas napoví, kdy je potřeba vyvětrat nebo raději omezit množství prádla na šňůrách.
Nejlepší řešení? Mít doma obojí
Přechod na vertikální systém nemusí nutně znamenat vyhození starého vybavení. Věžový sušák není univerzální náhradou za klasiku a oba koncepty se v jedné domácnosti mohou výborně doplňovat.
Věžová konstrukce vyniká při sušení velkého množství menších kousků – trička, šortky, dětský textil nebo spodní prádlo. Pro ně nabízí spoustu samostatných tyčí na minimální ploše. Naopak klasický rozložitelný sušák zůstává bezkonkurenční volbou pro povlečení, prostěradla a velké osušky. Pokud byste se pokusili velkou ložní plachtou obalit celou věž, zamezíte přístupu vzduchu k ostatním patrům a výrazně prodloužíte čas schnutí.
Při výběru nového vybavení se proto nenechte zlákat pouze celkovou délkou udávaných šňůr. Sledujte stabilitu konstrukce, rozměry základny, možnosti polohování polic a skladnost v době, kdy se sušák nepoužívá. Věž představuje skvělé a funkční řešení pro stísněné prostory, optimální volba se však vždy odvíjí od toho, jaké textilie v domácnosti perete nejčastěji.
Zdroje článku: centrum.cz, poznatsvet.cz, sita.sk, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková