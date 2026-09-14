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Meteorologové narychlo změnili předpověď. Ve středu přijde opět extrém

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Meteorologové přehodnotili předpověď. Místo očekávaného podzimu nás ve středu čeká poslední letní den s teplotami až 26 °C.
Meteorologové narychlo změnili předpověď. Ve středu přijde opět extrém

Meteorologové narychlo změnili předpověď. Ve středu přijde opět extrém

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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