Meteorologové narychlo změnili předpověď. Ve středu přijde opět extrém

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Kdo už stihl vytáhnout svetry a smiřoval se s podzimem, bude příjemně překvapen. Český hydrometeorologický ústav narychlo upravil svou předpověď a místo postupného ochlazování nás v polovině týdne čeká teplotní skok, který připomíná spíše červenec než druhou polovinu září. Pocitová teplota může v některých regionech dosáhnout až 28 °C.
Studená fronta je pryč, přichází babí léto
Ještě minulý týden srazila studená fronta teploty na některých místech o více než deset stupňů. Mnozí z nás už mentálně přepnuli do podzimního režimu – ranní kafe v mikině, večerní procházky v bundě. Jenže atmosféra má jiné plány.
Od pondělí se nad střední Evropou začíná prosazovat tlaková výše, která k nám přináší teplý vzduch z jihozápadu. A právě středa se podle aktuálních modelů stane teplotním vrcholem celého týdne – a velmi pravděpodobně i posledním skutečně letním dnem roku 2025.
Středa: až 26 °C ve stínu, pocitově ještě více
Pojďme si rozebrat, co nás vlastně čeká. Pondělí odstartuje chladnějšími rány mezi 10 a 13 °C, na horách může být i pod 7 °C. Během dne se však oteplí na příjemných 20 až 23 °C, především na jižní Moravě.
Úterý přinese další nárůst. Noční minima zůstanou kolem 11 až 14 °C, denní maxima však vystoupají na 21 až 25 °C. Obloha bude převážně polojasná, srážky se očekávají jen ojediněle.
Středa bude vrcholem. Teploty dosáhnou 22 až 26 °C a některé modely dokonce predikují ještě o stupeň či dva více. Pro Prahu meteorologové uvádějí pocitovou teplotu až 28 °C v odpoledních hodinách. To je hodnota, kterou bychom v polovině září opravdu nečekali.
„V odpoledních hodinách mohou ojediněle hrozit přeháňky a bouřky, ale na většině území to vypadá na typický letní den,“ uvádí ČHMÚ ve své aktuální předpovědi.
Proč je tato epizoda výjimečná?
Druhá polovina září v Česku tradičně znamená ranní mlhy, teploty kolem 18 °C a první přípravy na topnou sezónu. Letošní rok je však jiný. Teplotní nadprůměr, který zažíváme, není náhodný – podobných epizod v posledních letech přibývá a klimatologové je dávají do souvislosti s probíhající klimatickou změnou.
Co to znamená prakticky? Zatímco naši prarodiče v polovině září už běžně zatápěli, my si můžeme dovolit ještě jedno odpoledne u vody nebo grilování na zahradě. Je to příjemné, ale zároveň je to signál, že se naše podnebí mění rychleji, než bychom si přáli.
Od čtvrtka návrat k realitě
Užijte si středeční teplo, protože od čtvrtka přijde střízlivění. Teploty klesnou na 23 °C, v pátek a o víkendu se ustálí kolem 20 °C. Obloha bude proměnlivá, lokální přeháňky nevyjímaje.
Měsíční výhled ČHMÚ sice naznačuje, že zbytek září i začátek října bude mírně nadprůměrně teplý, ale o skutečném létě už mluvit nelze. V posledním zářijovém týdnu očekávejte maxima kolem 18 °C – tedy hodnoty odpovídající dlouhodobému průměru.
Jak poslední letní dny využít
- Úterý a středa jsou ideální pro venkovní aktivity – cyklistiku, turistiku, zahradní práce nebo poslední koupání v přírodě.
- Pozor na ranní mlhy – kontrast mezi chladnými rány a teplými dny vytváří ideální podmínky pro jejich vznik. Řidiči by měli počítat se zhoršenou viditelností.
- Ochrana před UV zářením – i v září může být sluneční záření intenzivní, zejména v horských oblastech.
Ať už se rozhodnete pro cokoliv, mějte na paměti, že podobnou příležitost letos už pravděpodobně nedostanete. Středa 2025 se může zapsat jako poslední skutečně letní den roku – a to stojí za to si užít.
Zdroje článku: ČHMÚ, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová