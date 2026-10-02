EU posouvá hranici podpory Ukrajiny. Výcviková mise míří poprvé do Kyjeva

EU posouvá hranici podpory Ukrajiny. Výcviková mise míří poprvé do KyjevaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
výcviková mise, Ukrajina, EUMAM, válka
Článek byl publikován 02.10.2026 02:00
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Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...Všechny články tohoto autora →
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