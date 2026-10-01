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Mírový fond EU se kvůli Ukrajině zásadně proměnil. Teď dostal nové miliardy

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Evropský mírový nástroj byl poměrně málo známý způsob, jak EU pomáhá předcházet konfliktům různě ve světě. Všechno se změnilo po ruské invazi na Ukrajinu.
Evropský mírový nástroj, podpora Ukrajiny, dodávky zbraní

Evropský mírový nástroj, podpora Ukrajiny, dodávky zbraní

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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