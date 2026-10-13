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Kraj chce příští rok začít stavět novou zdravotnickou školu v Liberci

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Liberecký kraj chce příští rok zahájit stavbu nové budovy pro střední zdravotnickou školu v Liberci, počítá s tím v rozpočtovém výhledu. Po centru urgentní medicíny to bude druhý nejdražší projekt kraje, náklady projektanti odhadují na 1,2 miliardy korun.
Kraj chce příští rok začít stavět novou zdravotnickou školu v Liberci

Kraj chce příští rok začít stavět novou zdravotnickou školu v Liberci

Zdroj: Vizualizace Petr Stolín
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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