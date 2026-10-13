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Veterán UFC dostal pětiletou podmínku za střelbu na dálnici. Teď ji porušil a jde za mříže

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Diego Sanchez má po zářijovém zatčení za řízení pod vlivem strávit 30 dní v cele. Soud mu obnovil dohled a po propuštění mu nařídil program kvůli alkoholu a drogám.
Veterán UFC dostal pětiletou podmínku za střelbu na dálnici. Teď ji porušil a jde za mříže

Veterán UFC dostal pětiletou podmínku za střelbu na dálnici. Teď ji porušil a jde za mříže

Zdroj: UFC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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