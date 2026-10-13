Veterán UFC dostal pětiletou podmínku za střelbu na dálnici. Teď ji porušil a jde za mříže

V březnu mu soud nechal svobodu. O necelého půl roku později ho do cely poslaly dvě dechové zkoušky ze Socorra. Pojistka, kterou podmínka měla od začátku, zabrala napoprvé. Redakce MMAmag proto prošla soudní reporty a zákonné limity.
Třicet dní, které nepadly za opilou jízdu
O třiceti dnech rozhodl 7. října 2026 soudce Stan Whitaker u soudu druhého soudního obvodu v Albuquerque. Nešlo o nové odsouzení. Soud posuzoval, zda Sanchez porušil podmínky trestu z března, dospěl k tomu, že ano, a poslal ho do zařízení Metropolitan Detention Center v Albuquerque. Podmínku s dohledem mu zároveň obnovil a nařídil mu po propuštění léčebný program zaměřený na alkohol a drogy.
V přepisu jednání, který s odkazem na stanici KOB zveřejnil
Athlon Sports, dohledala redakce MMAmag soudcovu větu; v českém překladu zní: „Myslím, že je namístě sankce s obnovením podmínky, což udělám, protože jde o první porušení“. Rozhodující tedy nebyla povaha zářijového incidentu, ale to, že šlo o první selhání během dohledu. V dostupných reportech z jednání není zaznamenáno žádné vyjádření Sancheze ani jeho obhájce.
Pojistku přitom spustilo jediné zářijové zatčení a dvě čísla z dechového přístroje.
Hranice, za kterou zákon mění jazyk
Sanchez byl zatčen 7. září 2026 v Socorru.
Albuquerque Journal napsal, že policie vyjela na základě stížnosti z obchodu v Severní Kalifornské ulici, že bývalého bojovníka odvezla na stanici a že tam dechové zkoušky podle policejního záznamu ukázaly 0,17 a 0,18 procenta alkoholu.
Zákon
NMSA 1978, § 66-8-102 stanoví běžnou hranici na 0,08 procenta. Od 0,16 procenta mluví o přísnější, takzvaně kvalifikované formě řízení pod vlivem. Redakce MMAmag ta čísla přepočetla proti limitu: 0,17 procenta je 2,1násobek, 0,18 procenta 2,25násobek.
Hodnota Koncentrace Násobek limitu 0,08 % Zákonný limit (§ 66-8-102 C) 0,08 % 1× Hranice přísnější kategorie (§ 66-8-102 D) 0,16 % 2× První dechová zkouška 0,17 % 2,1× Druhá dechová zkouška 0,18 % 2,25×
Za samotnou jízdu pod vlivem ale Sanchez odsouzen nebyl. Athlon Sports uvádí, že obvinění zůstává otevřené, a dokud o něm soud nerozhodne, platí presumpce neviny. Proč zrovna tohle zatčení znamenalo celu, vysvětluje až návrat do července 2025 na dálnici I-40.
Na dálnici vyvázl bez vězení
Sanchez měl podle obžaloby 17. července 2025 střílet ze zbraně z jedoucího vozidla na dálnici I-40 v Albuquerque. V
paragrafu 30-3-8 novomexických zákonů, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí, že střelba z vozidla je i bez těžké újmy na zdraví trestným činem čtvrtého stupně.
Sanchez u soudu 18. února 2026 přiznal vinu.
Albuquerque Journal napsal, že mu soud 26. března 2026 uložil pět let podmínky s dohledem a 800 hodin veřejně prospěšných prací. Žalobci podle reportů, které převzaly POST Wrestling a TMZ, požadovali dva roky vězení. Mezi tím rozsudkem a zatčením v Socorru uplynulo 165 dní. Co z nich plyne pro zbytek dohledu, ukazuje poslední část říjnového rozhodnutí. Pojistka tiká dál
Proč jen třicet dní, když žalobci tlačili na vězení už na jaře? Protože soud posuzoval první porušení pětiletého dohledu. Soud nesáhl po zrušení dohledu, podmínku obnovil a sankci omezil na měsíc. Věc řízení pod vlivem v Socorru tím ale vyřízená není, podle dostupných reportů o ní zatím nepadlo rozhodnutí.
Do zbytku dohledu, který běží od 26. března 2026 a má před sebou ještě zhruba čtyři a půl roku, tak Sanchez vstupuje jako člověk s jedním zaznamenaným porušením. Athlon Sports uvádí, že soudce nastavil nulovou toleranci a varoval před vzetím do vazby při dalším selhání.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek