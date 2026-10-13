Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Šéf BIS na rozloučenou: Rusko může během měsíců přejít k riskantnějším akcím

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rusko by podle ředitele BIS Michala Koudelky mohlo v řádu měsíců přistoupit k riskantnějším operacím na půdě zemí NATO. Může jít o další sabotáže, ale i útok dronem či raketou například na sklad zbraní pro Ukrajinu nebo v krajním případě i o omezenou vojenskou akci. Zároveň ale zdůraznil, že informace o přímém ohrožení Česka nyní
PSP bezpečnost

PSP bezpečnost

Zdroj:
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:30

Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Jan Urban: Havel prohrál v domácí politice všechno, o co stál. Dělat z něj ikonu je nepoctivé
Jan Urban: Havel prohrál v domácí politice všechno, o co stál. Dělat z něj ikonu je nepoctivé
Petr Fischer: Nálady lidu trvalé – významný odliv ANO vítán
Petr Fischer: Nálady lidu trvalé – významný odliv ANO vítán

KOMENTÁŘ. Česko má za sebou další demokratické volby. Tentokrát komunální a senátní. Ukázaly hned několik...

„Pošlu ti svůj svět, pokud mi pošleš tvůj.“ AI agent Mety šmíruje přátele a blokuje BBC
„Pošlu ti svůj svět, pokud mi pošleš tvůj.“ AI agent Mety šmíruje přátele a blokuje BBC

Společnost Meta spustila na začátku září projekt MUSE, který nabízí osobní agenty s umělou inteligencí....

Rusko testuje NATO pod prahem války. Když se řeší článek 5, odstrašení nevyšlo
Rusko testuje NATO pod prahem války. Když se řeší článek 5, odstrašení nevyšlo

Česko sice není na východní hranici NATO, ale z aliančních plánů už vypadlo staré dělení na týl a bojovou...

Oslava monarchie: 500 let od nástupu Habsburků si v Praze připomene i následník trůnu
Oslava monarchie: 500 let od nástupu Habsburků si v Praze připomene i následník trůnu

Zatím poměrně nenápadně se v Praze chystá připomínka rovných 500 let od chvíle, kdy vládu nad českým...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.