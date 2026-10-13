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Zdraví ve sklenici aneb nápoje plné antioxidantů, které zvyšují obranyschopnost organismu

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Jíst vyváženou stravu plnou čerstvého ovoce a zeleniny je jedním z nejlepších způsobů, jak si udržet pevné zdraví. Ale někdy naše tělo potřebuje něco víc. Tehdy se hodí antioxidační nápoje, které představují chutný a příjemný způsob, jak posílit svůj organismus.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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