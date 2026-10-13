Zdraví ve sklenici aneb nápoje plné antioxidantů, které zvyšují obranyschopnost organismu

Jíst vyváženou stravu plnou čerstvého ovoce a zeleniny je jedním z nejlepších způsobů, jak si udržet pevné zdraví. Ale někdy naše tělo potřebuje něco víc. Tehdy se hodí antioxidační nápoje, které představují chutný a příjemný způsob, jak posílit svůj organismus.
Klíčová role antioxidantů
Antioxidanty jsou sloučeniny, které hrají klíčovou roli při udržování zdraví. Chrání naše tělo před škodlivými látkami známými jako tzv. volné radikály, které poškozují buňky a podporují oxidační stres. Ten mj. zvyšuje riziko srdečních chorob a dalších chronických onemocnění. Antioxidanty zastávají několik zásadních úkolů v našem organismu:
Posilují imunitní systém Působí proti stárnutí Chrání proti rakovině Chrání srdce a cévy Pomáhají s detoxikací a regenerací organismu
Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit příjem antioxidantů, je zaměřit se na svůj jídelníček. Ačkoli je většina lidí obeznámena s potravinami bohatými na antioxidanty (zelenina, ovoce), s hledáním vhodných nápojů to může být složitější. Následující řádky vám prozradí, jaké nápoje jsou bohaté na antioxidanty. Určitě si vyberete!
Fotografie: Freepik Zelený čaj a Matcha
Zelený čaj je obzvláště bohatý látky jako je katechin (přírodní antioxidant) a epigalokatechin galát (EGCG), které pomáhají při léčbě různých nemocí. Při výběru zeleného čaje dávejte přednost tomu bez cukru, barviv a jiných přísad. Nejlepším způsobem je koupit si sypaný zelený čaj a doma si ho čerstvý připravit. Ráno dodá energii a sílu soustředit se.
Nejkvalitnější variantou zeleného čaje je Matcha. Jedná se o druh čaje získávaného z listů čajovníku, které se rozemleté na jemný prášek přidávají do horké vody a míchají, dokud nevznikne pěnivá struktura. Na rozdíl od běžného zeleného čaje se Matcha vyrábí z celého listu čajovníku, což zaručuje vyšší koncentraci antioxidantů.
Káva: obsahuje více antioxidantů než ovoce a zelenina
Věděli jste, že káva obsahuje více antioxidantů než ovoce a zelenina? Výzkumy prokázaly, že se v kávových zrnech nachází až 1000 antioxidantů. Konzumace 3-4 šálků kávy (cca 960 ml) denně snižuje riziko srdečních onemocnění, jaterních problémů a některých druhů rakoviny. Ovšem pozor, tyto hodnoty se netýkají kávy instantní.
Fotografie: Freepik Šťáva z červené řepy: pročistí krev a pomůže s hubnutím
Červená řepa je plná prospěšných antioxidantů. Nejznámější je betalain, který má mimořádné detoxikační účinky. Pití šťáva z červené řepy pomáhá snižovat záněty zlepšuje zdraví srdce, pročišťuje organismus a zabraňuje růstu rakovinných buněk. Díky svým detoxikačním vlastnostem je řepa a její šťáva skvělým pomocníkem také při hubnutí.
Pampeliškový čaj
Pampeliškový čaj jde druh bylinkového čaje, který se vyrábí vylouhováním listů a kořenů pampelišky v horké vodě. Tato přísada bohatá na antioxidanty se používá v mnoha formách tradiční medicíny, a to díky své schopnosti snížit zánět, snížit hladinu cholesterolu a zabránit oxidačnímu stresu. Přidání tohoto nápoje do vaší každodenní stravy může být pohodlným způsobem, jak zvýšit příjem klíčových antioxidantů.
Číst složení se vyplatí
Nejlepší je, pokud si tyto lahodné zdravé nápoje plné antioxidantů můžete vyrobit čerstvé sami doma. Ale co si budeme povídat, ne vždy je tolik času a chuti. Proto pokud kupujete hotové nápoje, buďte opatrní a nejdříve zkontrolujte složení daného výrobku. Vyhněte se výrobkům, které obsahují přidaný cukr, barviva a umělé příchutě. Také přísady jako kukuřičný sirup, fruktóza nebo glukóza naznačují, že je výrobek plný cukru a se zdravím a antioxidanty toho nemá moc společného.
Zdroj:
Healthline
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Zdraví ve sklenici aneb nápoje plné antioxidantů, které zvyšují obranyschopnost organismu zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.