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Chodce u Futura srazilo bílé auto. Policie hledá řidičku i svědky

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Chodce na přechodu u hradeckého Futura mělo srazit malé bílé auto. Po nárazu podle oznámení řekl, že mu nic není, později ale vyhledal lékařské ošetření. Policie nyní hledá řidičku, její spolujezdkyni i svědky, kteří mohou pomoci objasnit, co se stalo.
Chodce u Futura srazilo bílé auto. Policie hledá řidičku i svědky

Chodce u Futura srazilo bílé auto. Policie hledá řidičku i svědky

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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