Bojovník UFC vyhrál po sérii proher a v slzách prosil o pomoc. Jeho bratr je půl roku nezvěstný

Necelé dvě minuty v kleci. Tak dlouho trvalo Brendsonu Ribeirovi, aby po roce a půl zase vyhrál; zápas skončil submisí, gilotinou, v čase 1:49. Výhra mu přinesla to, co se v UFC počítá skoro stejně jako výsledek: mikrofon a pár minut pozornosti. Použil je jinak, než bývá zvykem. Mluvil o bratrovi, o kterém podle jeho slov rodina už nevěří, že žije. Redakce MMAmag k tomu prošla výsledkový záznam turnaje, bilanci obou bojovníků i přepis jeho pozápasového vystoupení.
Gilotina do dvou minut a konec černé série
Brendson Ribeiro je brazilský bojovník polotěžké váhy do 93 kg a na turnaj UFC Fight Night 290, který fanoušci znají jako UFC Vegas 122, šel s bilancí 17-11 a jedním zápasem bez výsledku. Bojovalo se 10. října 2026 v UFC Apexu v Las Vegas, hlavní zápas obstarali Brendan Allen a Christian Leroy Duncan a Ribeiro nastoupil proti Felipemu Francovi s bilancí 11-2. Zápas vzal jako náhradník za Alexandra Poppecka 16 dní před turnajem. Podle výsledkové stránky, kterou vede Sherdog, skončil souboj v 1. kole v čase 1:49 submisí gilotinou; po něm má Ribeiro 18-11 a Franco 11-3.
Rychlé konce jsou jeho vizitka. Z profilu na Sherdogu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že z 18 výher jich devět získal knockoutem nebo technickým knockoutem a osm submisí. Na body vyhrál jedinkrát.
Jenže to hlavní přišlo až na tiskové konferenci, kde Ribeiro přes tlumočníka vyslovil datum 27. dubna.
Na tiskovce nemluvil o výhře, mluvil o 27. dubnu
Na pozápasové tiskové konferenci po turnaji 10. října 2026 mluvil Ribeiro přes tlumočníka a o zápase skoro ne. Citace z jeho vystoupení přepsal 12. října 2026 server Sherdog, záznam celého vystoupení zveřejnil 10. října 2026 server MMA Junkie na Yahoo Sports. „Už si nemyslíme, že je naživu,“ řekl Ribeiro o bratrovi z otcovy strany, který podle něj zmizel 27. dubna 2026 (překlad redakce). Tím posunul celé vystoupení od výsledku k rodině.
Pak přišla věta, která vysvětluje, oč mu jde. „Pomozte nám. Třeba i kdyby šlo o jeho ostatky,“ uvedl. Nežádal soucit, žádal informaci, se kterou se dá případ uzavřít.
„Můj táta trpí,“ dodal podle téhož přepisu a doplnil, že trpí i bratrova žena a jeho sourozenci. Apel adresoval guvernérovi, starostovi a úřadům, žádného z nich ale anglicky nejmenoval. Všechno, co v Las Vegas o zmizení zaznělo, je jeho tvrzení.
Jedna věc ale v anglickém přepisu nezazněla vůbec. Doplnil ji až v rozhovoru pro brazilský server.
Co v Las Vegas nezaznělo, doplnil až portugalsky
V anglickém přepisu zůstalo jen obecné označení města, odkud pochází. Konkrétní údaje padly až v rozhovoru pro brazilský server Ag Fight, který vyšel 12. října 2026 na portálu UOL a který redakce MMAmag porovnala s anglickým přepisem tiskové konference. Portugalsky Ribeiro uvedl město Marituba ve státě Pará, čtvrť Novo Horizonte i jméno Eduardo Vinícius Marques Queiroz. Apeloval tam na úřady v Maritubě a na vládu státu Pará, tedy adresněji než v Las Vegas.
Rozdíl mezi oběma vystoupeními má praktický dopad. Údaje, které by při pátrání po pohřešovaném znamenaly nejvíc, se do anglické verze nedostaly. A vyjádření brazilské policie k případu se neobjevuje ani v jednom z obou textů.
Sportovní účet si Ribeiro srovnal. Ten druhý běží dál.
Mikrofon, který si nikdo nepřeje
Pozápasový mikrofon v UFC je nástroj na jedinou věc: vyzvat soupeře, prodat příští zápas, zapsat se divákovi. Ribeiro ho použil na žádost o informace o nezvěstném člověku. V tom je celá síla toho momentu i jeho strop.
Anglická verze apelu objela svět, protože ji nesla značka UFC. Jenže právě ta verze byla nejméně konkrétní. Město, čtvrť a jméno zůstaly v portugalském rozhovoru, který si v Evropě ani ve Spojených státech skoro nikdo neotevře. Gilotina mu v Las Vegas dala mikrofon, odpověď mu zatím nepřinesla.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek