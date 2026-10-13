Kupované čističe toalet mají levnou domácí konkurenci. Účinné směsi odstraní veškeré nečistoty téměř zadarmo

Čištění toalety nebývá legrace, ale také to nemusí být žádná dřina. Osvojte si základní pravidla a úklid WC už pro vás nebude nepříjemnou rutinou.
Čištění toalety není zrovna nejpříjemnější, avšak musí se provádět pravidelně. Důvody jsou samozřejmé, ale když se pustíte do
čištění mísy a sedátka, můžete přehlédnout několik zákoutí, ve kterých se to bakteriemi jen hemží. Naštěstí existují způsoby, jak toaletu důkladně vyčistit bez větší námahy. Jak tedy na to? Nezapomínejte na zákoutí
Při čištění toalety se obvykle věnuje největší pozornost míse. Nemáme velký problém udržet ji, nebo spíše její vnitřek, dokonale čistou, protože do ní lijeme čisticí prostředky, které
mají dezinfekční účinky. Málokdy se však zaměřujeme na to, co se děje navenek. Zde se hromadí nečistoty a prach, jež jsou často mimo náš dohled. Nejlépe je pravidelně čistit i tuto část toalety, vyhnete se tak zdlouhavému drhnutí a zbytečně strávenému času čištěním.
Jakým částem toalety musíte věnovat pozornost? Především místu, kde se základna toalety dotýká podlahy. Přestože zde dlaždice často myjeme, může se zde hromadit špína.
Vlhkost v koupelně může bohužel vést i k tvorbě plísní, které jsou zdraví nebezpečné. Jak se zbavit plísní? Pomůže buď toaletní tekutina, nebo směs octa a jedlé sody. K rychlému vyřešení problému vám pomůže starý zubní kartáček, s nímž snadno odstraníte plíseň, která se ve štěrbině nahromadila.
Záchodové prkénko je velmi důležité
Čištění záchodového prkénka není obtížné, protože ho lze jen otřít hadříkem nebo houbou. Horší je, když se nečistoty hromadí ve spojích mezi víkem a sedátkem a také v místě, kde je celý prvek
připevněn k míse. Pokud se stane, že toto místo vynecháme, někdy je nutné záchodové prkénko důkladně rozebrat, protože tato místa se hemží nečistotami a bakteriemi. Fotografie: Freepik
Jestliže se nám již podařilo odpojit sedátko a víko, vyplatí se tyto části namočit do mísy nebo vany s trochou
mycího prostředku zředěného vodou, který má také dezinfekční účinek. Pakliže se nechcete při účinném čištění toalety vystavovat podráždění, můžete chemické přípravky nahradit celou lahví lihového octa. Zbavte se usazenin
Jak odstranit usazeniny v toaletě? Je těžké si jejich přítomnosti nevšimnout, protože se často objevují na nejviditelnějších místech uvnitř mísy. Proč se tvoří? Na vině je pouze
kvalita vody, jež přispívá k usazování vodního kamene. Aby se v míse netvořil vodní kámen, je nutné ji pravidelně čistit. Pokud se i přes veškerou vaši snahu vodní kámen stále tvoří, musíte se uchýlit k osvědčeným metodám, kterých je hned několik. 1. Jedlá soda a kyselina citronová
Tyto látky ve dvojici mohou rozpouštět usazeniny na toaletní míse. Stačí smíchat půl sklenice jedlé sody s půl sklenicí kyseliny citronové,
prášek pečlivě rozetřít uvnitř mísy a poté vše vydrhnout mokrým kartáčem. Pro viditelný efekt nechte směs působit 30 minut a poté vše důkladně opláchněte. Fotografie: Freepik 2. Obyčejný ocet
Ocet je nenahraditelný prostředek v boji za čistou koupelnu. Pokud je záchodová mísa pokryta tenkou vrstvou vodního kamene, nalijte obsah láhve do záchodu a poté ho rychle vydrhněte kartáčem.
V případě, že je usazenina odolná, můžete si připravit účinnou pastu na nečistoty. Vyrobíte ji tak, že v míse smícháte dva balíčky jedlé sody a přidáte tolik octa, aby po smíchání vznikla hustá pasta. Jakmile směs přestane pěnit, můžete ji nanést do mísy, vydrhnout kartáčem, nechat působit 30 minut a poté opláchnout. 3. Tablety do myčky nádobí
Tyto malé tablety jsou skvělé, když si chcete užít čisté nádobí. Pokud vám vodní kámen v míse způsobuje bezesné noci, nic vám nebrání použít na toaletě tabletu. Stačí ji vhodit do odtoku, počkat, až přestane pěnit, a pak důkladně vydrhnout vnitřek mísy.
Zdroj:
Porady Interia
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