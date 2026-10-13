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Nejdřív byli jen kamarádi, dnes ji miluje. Petr Leitgeb napsal Nikol ke čtyřicítce vzkaz, který dojal tisíce lidí

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Petr Leitgeb oslavil čtyřicáté narozeniny své ženy Nikol veřejným vyznáním na Instagramu. Jednoduchá slova bez pózy zasáhla víc než jakákoli inscenovaná romantika.
Nikol Leitgeb

Nikol Leitgeb

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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