Nejdřív byli jen kamarádi, dnes ji miluje. Petr Leitgeb napsal Nikol ke čtyřicítce vzkaz, který dojal tisíce lidí

Nikol Leitgeb slaví v říjnu 40. narozeniny. VIP život zaznamenal, že její manžel Petr v den D napsal dojemný vzkaz na sociální sítě: „Všechno nejlepší, lásko! Seš to nejlepší, co mě v životě potkalo. Buď pořád taková, jaká jsi. Starostlivá, usměvavá, zábavná, milující žena a nejlepší máma na světě. Jsem šťastnej, že ten život žiju právě s tebou. Miluju tě.“ Žádné květnaté metafory, žádná stylizace. Právě ta civilnost zabírá. Kdo sleduje Leitgebovy posledních několik let, ví, že tohle je pokračování příběhu, který začal o čtrnáct let dřív u barového pultu.
Čtrnáct let čekání a jedna cesta do Alp
Petr Leitgeb pracoval jako barman v pražských podnicích, kam Nikol chodila. Líbil se jí, ale on o vztah dlouho nejevil zájem. Roky zůstávali jen kamarádi, ona si mezitím prošla mateřstvím, životem matky samoživitelky s malým Mathiasem a budováním kariéry na sociálních sítích. Zlom přišel na konci roku 2019. Nikol podle svého pozdějšího vyprávění napsala Petrovi, že by chtěla jet na lyže do Alp, ale nemá s kým. Během té cesty otevřela otázky, které se mezi kamarády normálně neřeší: usazení, děti, společný život. Po návratu se Petr fakticky nastěhoval k ní a tříletému Mathiasovi. Z kamarádství se přes jednu lyžařskou dovolenou stala rodina.
Když Nikol v den svých čtyřicátin mluvila v rozhovoru pro Prima Ženy o svém manželství, nepoužila slovo „dokonalé“. Řekla, že se s Petrem „samozřejmě občas štvou“, zvlášť po sedmi letech prakticky nepřetržitého soužití. A hned dodala klíčové slovo: tým. „Hodně se smějeme, je nám spolu dobře a hlavně jsme tým.“ Narozeninový víkend strávili v Římě s přáteli. Žádná pompézní party, žádný pronajatý zámek. Itálie má pro ně osobní význam, právě tam, na jedné z prvních společných cest, se jejich vztah definitivně proměnil z kamarádského v partnerský.
Cizí romantika a 3v1
Na první pohled je zvláštní, že tisíce lidí reagují na vyznání lásky dvou cizích lidí. Psychologie to ale vysvětluje poměrně přímočaře. Výzkumníci z UCLA Health i studie publikovaná v Nature Reviews Psychology popisují takzvané parasociální vztahy, jednostranné vazby, které vznikají, když člověk dlouhodobě sleduje něčí každodennost. Mozek je zpracovává podobně jako reálné přátelství. Sledující Nikol Leitgeb znají její kuchyň, její slepice na zahradě, její děti, její humor i její charitativní sbírky. Když pak přijde Petrův vzkaz, nečtou ho jako cizí příspěvek. Čtou ho jako zprávu od někoho, koho „znají“. U Nikol to funguje silněji než u řady jiných českých influencerek. Její veřejný obraz nestojí na luxusní aspiraci, ale na směsi civilního rodinného obsahu, sebeironie a opakované charitativní mobilizace komunity.
Kdo Nikol sleduje déle, pamatuje éru tria 3v1 s Veronikou Arichtevou a Martinou Pártlovou: svérázný humor, videa, rádio, merch. Ten projekt se rozpadl. Nikol letos přiznala, že se jí po některých věcech z té doby občas zasteskne, ale zároveň v roce 2024 korigovala dřívější obraz, že jsou všechny dál kamarádky. Současná etapa jejího veřejného života vypadá jinak. Stojí na rodině, životě na vesnici, zahradě a dvou projektech, které s Petrem budují společně. Nadační fond Nikol Leitgeb pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním, samoživitelům, dětem z náročných poměrů, seniorům i opuštěným zvířatům. Petr spoluzaložil značku Mauglí, která vyrábí dětské zmrzliny bez umělých aromat a konzervantů. Příchutě vybírají i jejich synové.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová