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Rozchod Ewy Farné má milionovou dohru! Chobot našel útočiště v luxusní čtvrti, ve hře je obrovský majetek

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Rozpad jednoho z nejsledovanějších manželství českého showbyznysu má další pokračování! Zpěvačka Ewa Farna (33) a hudebník Martin Chobot (37) po třinácti letech společného života oznámili rozchod. Zatímco se oba snaží chránit soukromí svých dvou dětí, na povrch vyplouvají informace o jejich odděleném bydlení a nemovitostech v hodnotě desítek milionů korun.
Ewa Farna musí skloubit rodinu a kariéru

Ewa Farna musí skloubit rodinu a kariéru

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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