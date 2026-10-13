Rozchod Ewy Farné má milionovou dohru! Chobot našel útočiště v luxusní čtvrti, ve hře je obrovský majetek

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Rozpad jednoho z nejsledovanějších manželství českého showbyznysu má další pokračování! Zpěvačka Ewa Farna (33) a hudebník Martin Chobot (37) po třinácti letech společného života oznámili rozchod. Zatímco se oba snaží chránit soukromí svých dvou dětí, na povrch vyplouvají informace o jejich odděleném bydlení a nemovitostech v hodnotě desítek milionů korun. Konec velké lásky po třinácti letech
Ještě letos v červnu stáli společně na pódiu pražského Edenu, kde si před desetitisíci fanoušků zazpívali duet Ta o nás a vyměnili polibek. O několik měsíců později přišlo překvapivé oznámení. Ewa Farna a Martin Chobot 3. října veřejně potvrdili, že jejich partnerské cesty se rozešly.
„Po téměř 20 letech přátelství a 13 letech společného života jsme před několika měsíci dospěli k rozhodnutí, že se rozejdeme. Zůstáváme milujícími rodiči a rodinou, která nás bude navždy spojovat,“ uvedli ve společném prohlášení zveřejněném na Instagramu. Chobot má zázemí v jedné z nejdražších částí Prahy
Podle informací deníku Blesk se Martin Chobot v posledních měsících stále častěji objevuje v pražské lokalitě Nový Svět nedaleko Pražského hradu. Právě zde vlastní historickou nemovitost, kterou zdědil po svém dědečkovi, významném grafikovi Vladimíru Suchánkovi.
„Vídáme ho tady teď velmi často. Určitě víc než dřív,“ popsali podle Blesku místní sousedé. Ewa Farna má mezitím podle informací deníku nadále pobývat s dětmi převážně v rodinném domě ve Všenorech. Ve hře je majetek za desítky milionů!
Rozchod slavné dvojice otevírá také otázku společného majetku. Historické domky na Novém Světě totiž manželé v minulosti rekonstruovali a podle zveřejněných informací upravovali také vlastnické poměry. Hodnota nemovitosti není veřejně potvrzena, vzhledem k atraktivní lokalitě však média spekulují o desítkách milionů korun.
Jak se bývalí partneři s majetkem vypořádají, zatím není známo. Žádný veřejně potvrzený majetkový spor mezi nimi ale dosud doložen nebyl. Co bude dál? Děti zůstávají na prvním místě
Přestože jejich manželství dospělo ke konci, oba zdůrazňují, že chtějí zůstat milujícími rodiči. Ve společném vyjádření také odmítli, že by za rozpadem vztahu stála třetí osoba.
Zpěvačka a hudebník tak nyní vstupují do nové životní kapitoly. Jak bude vypadat jejich další rodinné fungování a případné majetkové vypořádání, zatím veřejně neupřesnili. Jisté je pouze to, že po letech společného života se rozhodli pokračovat každý svou cestou. Zdroj: Aplausin.cz, Blesk.cz, iDNES.cz a veřejné prohlášení Ewy Farné a Martina Chobota zveřejněné na Instagramu