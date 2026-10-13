Za vraždu manželky na Písecku dostal 17 let. Ústavní soud jeho stížnost odmítl

Za vraždu manželky na Písecku dostal 17 let. Ústavní soud jeho stížnost odmítlPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Za vraždu manželky na Písecku dostal 17 let. Ústavní soud jeho stížnost odmítlZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 13.10.2026 10:01
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →