Bývalý komentátor UFC varuje před Hokitem jako novým šampionem. Organizace přijde o fanoušky, říká

Madison Square Garden, hlavní zápas večera, pás nejtěžší divize UFC na stole. A v kleci Josh Hokit, 28letý americký bojovník těžké váhy (do 120 kg) s bilancí 10-0-0, muž, kterého si půlka haly přijde užít a druhá vypískat. Přesně taková představa vadí bývalému komentátorovi UFC Jimmymu Smithovi, který o něm nemluví jako o bojovníkovi, ale jako o tváři na plakátu. Věta o krabici od cereálií zní jako vtip, míří ale na peníze. Redakce MMAmag dohledala, jak Smithův výrok převzala zahraniční média, a ověřila, co z toho potvrzuje samotná UFC.
Komentátor, který Hokita nechce vidět na krabici od cereálií
Jimmy Smith komentuje bojové sporty roky, k UFC nastoupil jako komentátor v roce 2018. Pro web Bloody Elbow se 12. října 2026 rozmluvil o tom, co by organizaci udělal polarizující držitel titulu. V zahraničních převzetích, která jako zdroj uvádějí Bloody Elbow, redakce MMAmag našla pasáž, kde Smith říká: „V tom je ta potíž s kontroverzí. Šampionem odrazíte klidně půlku svého publika“. Hned k tomu dodává, jak by si držitele pásu představoval: „Chcete, aby váš šampion byl pokud možno ten chlap od Nike, ten chlap z krabice od cereálií“.
Wheaties jsou americké cereálie, na jejichž krabicích se sportovci objevují od roku 1934, kdy na ni General Mills dal baseballistu Loua Gehriga. Jde o Smithův názor, ne o stanovisko UFC. Zároveň popsal jeden typ diváka, kterého by Hokit jako šampion podle něj nikdy nezískal.
Dívat se, jak prohraje, ještě neznamená stát se fanouškem
Kdo MMA sleduje, pustí si zápas klidně i proto, aby viděl padnout bojovníka, kterého nemusí. Nerozhodnutý divák se podle Smitha nepřidá. „Pokud jste už fanoušek a Hokita nemáte rádi, jasně, pustím si to, abych ho viděl prohrát. Ale nové fanoušky tím nepřitáhnete,“ cituje ho polský server mma.pl s odkazem na Bloody Elbow.
Hokitovy komentáře vyvolaly nevoli už po turnaji UFC Freedom 250, který UFC uspořádala 14. června 2026 v Bílém domě. Z textu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že šéf organizace Dana White se od jeho nepravdivé a urážlivé poznámky na adresu Michelle Obamové distancoval; Los Angeles Times 15. června 2026 uvedly jeho zprávu reportérovi časopisu Time: „Jsem úplně proti tomu říkat hnusné a nepravdivé věci o rodinách lidí“. O měsíc později, 22. července 2026, podle CBS Sports dodal, že nejde o názor UFC. Jde o dva různé hlasy: komentátor mluví o marketingu, promotér mluvil o jedné konkrétní větě. Sportovně má přitom Hokit v papírech něco, co se těžko přebíjí: do titulového zápasu jde bez jediné porážky.
Deset zápasů, žádná porážka a 452 dní k titulové šanci
Ciryl Gane, 36letý francouzský bojovník těžké váhy (do 120 kg) s bilancí 14-2-0, drží titul a bude ho obhajovat 14. listopadu 2026 v newyorské Madison Square Garden. Vyzyvatelem je Hokit, podle žebříčku UFC k 13. říjnu 2026 čtvrtý muž divize. UFC souboj oznámila 20. září 2026 jako hlavní zápas turnaje UFC 334.
V zápasové historii na Sherdogu redakce MMAmag prošla data Hokitových startů: mezi vystoupením na Dana White’s Contender Series 19. srpna 2025 a titulovým zápasem 14. listopadu 2026 bude 452 dní; mezitím nastoupil ke 4 zápasům v UFC.
Pás, který by se UFC prodával hůř
Měsíc před titulovým zápasem zaznělo varování, které se netýká Hokitova direktu, ale jeho prodejnosti. Smith nepopisuje charakter, popisuje účet. Polarizující šampion vyrobí kliky a vypískanou halu, těžko ale diváka, který u sportu zůstane. A do hlavního zápasu v Madison Square Garden jde muž, od jehož výroku se veřejně distancoval šéf organizace.
Protiargument zní, že nenávist publika vyrobila nejednu hvězdu. Jenže ty hvězdy fungovaly jako vyzyvatelé, což připouští i Smith. Rozhodne Gane, ne marketing. A pokud ne, bude mít UFC na krabici od cereálií tvář, kterou si samo nevybralo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková