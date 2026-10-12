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Dvě nedělní nehody na Jablonecku: Zatáčky vynesly řidiče do patníku i protisměru

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Neděle na Jablonecku se neobešla bez nehod na silnicích. Dva řidiči doplatili na neopatrnost v levotočivých zatáčkách – jeden skončil v protisměru a způsobil zranění druhého šoféra, další se svým vozem narazil čelně do kamenného patníku. Alkohol byl u obou vyloučen.
Dvě nedělní nehody na Jablonecku: Zatáčky vynesly řidiče do patníku i protisměru

Dvě nedělní nehody na Jablonecku: Zatáčky vynesly řidiče do patníku i protisměru

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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