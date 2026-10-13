Kotlár odletěl na přípravu do Thajska a teď hledá sponzory. Nikdo mě nechce podpořit, stěžuje si před odvetou

Reklamní plachta, na kterou se vejdou loga sponzorů, má pořád volná místa. Nabízí je sám Jaroslav „Security“ Kotlár, 36letý český bojovník, kterého profil na Clash Rankings vede s bilancí 4-6-0 a hmotností 118 kg. Dělá to po přípravě v Thajsku a před odvetou, ve které chce napravit porážku po 76 sekundách. K tomu podle vlastních slov nespí a má horečky. Zní to jako stížnost, přitom je to docela přesný popis toho, jak se v české show scéně financuje cesta do klece. Redakce MMAmag proto prošla kartu turnaje i starší zprávy o tom, jak odveta vznikala.
Volná místa na plachtě a horečka k tomu
Vyjádření o sponzorech se šíří přes web MMA Shorties, který ho zveřejnil 12. října 2026. Text proto zachází s citací jako s výrokem převzatým přes zmíněné médium. Kotlár v něm říká: „Nevidím tady žádnou podporu, žádní sponzoři, nikdo mě nechce sponzorovat.“ Je to jeho tvrzení o vlastní situaci, ne údaj potvrzený organizací.
Vzápětí přidává konkrétní nabídku: „Je tady málo sponzorů, jo, do zápasu. Takže pokud chce ještě někdo zasponzorovat, máme ještě volná místa na plachtě.“ Zájemce vyzval, ať se mu ozvou nebo napíšou. 12 dní před turnajem tedy řeší inzerci, ne taktiku.
Ke svému stavu uvedl: „Jinak já mám normálně pásový opar, horečky, zimnice, zalehlé uši, bolesti hlavy.“ A dodal: „Nespím pořádně už pár dní.“ Jde výhradně o to, co zveřejnil sám bojovník, bez lékařského posouzení a bez odhadu, co to znamená pro zápas.
Jedna červnová věta a čtrnáct říjnových zápasů
Clash 17 má podle prodejní stránky na Ticketportalu začít 24. října 2026 v 18:30 na Zimním stadionu v Ústí nad Labem. Clash je česká organizace, která staví na známých tvářích, smíšených bojových uměních, boxu a netradičních pravidlech. Statistický portál Clash Rankings vede na kartě 14 zápasů s Martinem Kociánem proti Martinu Feninovi v jejím čele. Kotlár s Markem „Datlem“ Valáškem, 28letým českým bojovníkem s bilancí 6-4-0 podle Clash Rankings, tedy hlavní zápas nemají a o titul v jejich duelu nejde.
Ještě 27. června 2026 šlo přitom jen o Kotlárovo avízo. FightBuzz tehdy napsal, že bojovník zveřejnil společnou fotku se soupeřem a připsal, že smlouva je podepsaná, organizace ale duel oficiálně nepotvrdila. Tuhle zprávu redakce MMAmag porovnala s aktuální kartou a se zářijovými texty o tiskové konferenci: od té doby je odveta vedená jako součást programu.
Valášek má podle Clash Rankings osmé místo v žebříčku nejlepších bojovníků organizace bez ohledu na váhu. Databáze Tapology ovšem část Kotlárových duelů vede jako exhibiční, tedy takové, které oficiální bilanci nemění.
Na kartě se ovšem nedočtete to podstatné: kdo přípravu zaplatil.
Cesta do Thajska a účet, o kterém se mlčí
Nepřipravený Kotlár do klece nejde. V září 2026 ukazoval tréninky z Thajska, redakce MMAmag o prvním z nich psala 21. září, Clash Rankings o jeho přípravě po boku zkušených bojovníků 25. září. Kolik ho to stálo, sám neuvedl, stejně jako neuvedl odměnu za zápas. Žádné číslo tedy v tomhle textu nenajdete, protože by bylo vymyšlené.
V profilech obou bojovníků redakce MMAmag dohledala jejich jediný vzájemný zápas. Odehrál se 28. října 2023 na turnaji Clash of the Stars 6, vyhrál ho Valášek v 1. kole v čase 1:16 submisí, podle textů MMAmagu a Clash Rankings šlo o gilotinu. To je 76 sekund, po kterých měl Kotlár téměř tři roky na to, aby si řekl o odvetu.
Svou výzvu uzavřel slovy: „Psát a mluvit umí každý, ale dokázat to málokdo. Já nejsem na slova, jsem spíš člověk činu.“ Nejdřív ale musí někdo zaplatit ta slova na plachtě. Zbývá otázka, na kterou jeho případ odpovídá líp než jakákoli výsledková listina: kdo financuje cestu do klece.
Byznys, který začíná dávno před prvním kolem
Muž, který má podle vlastních slov „jít bojovat do klece před několika tisíci lidmi a postavit se problému jako chlap“, si necelé dva týdny předem shání loga přes vlastní profil. Na téhle úrovni české scény není sponzor bonus, ale provozní položka. Turnaj má 14 zápasů a prodává se přes běžnou vstupenkovou síť, promo ale táhnou dvě tři jména v čele karty. Kdo v čele není, platí si viditelnost sám.
Dá se namítnout, že shánění sponzorů přes sociální sítě je samo o sobě marketing a stížnost je součástí propagace. Jenže propagace se dělá s čísly a s nabídkou. Tohle mělo podobu seznamu zdravotních potíží. O tom, jak si bojovník na téhle úrovni stojí, nakonec nevypoví žebříček, ale to, kolik míst na plachtě zůstane 24. října 2026 prázdných.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková