Češi na podzim zapomínají na důležitou kontrolu. Problém se zrakem často odhalí až za volantem

Podzimní období každoročně přináší kratší dny, častější mlhy a rychlejší stmívání. Změny se výrazně projevují především při ranním a odpoledním cestování, kdy se řidiči musí vyrovnávat s horší viditelností a oslněním od protijedoucích vozidel. Právě v těchto podmínkách se mohou naplno projevit i drobné oční vady, které člověka během slunečných letních dnů prakticky neomezovaly. Přesto lidé často předpokládají, že za jejich obtížemi stojí pouze nepříznivé počasí nebo únava. Skutečnou příčinou však může být krátkozrakost, astigmatismus či jiné zhoršení zrakových funkcí. Bez odborného vyšetření přitom nemusí být jednoduché rozpoznat, zda jde o přechodné obtíže, nebo začínající zdravotní problém.
Rozsah podceňování kontrol ukázala také dřívější šetření mezi českými řidiči. Při měření zraku v roce 2021 mělo správnou korekci pouze 28 procent z více než osmi tisíc testovaných lidí. Přibližně čtvrtina účastníků potřebovala upravit korekci o více než 0,75 dioptrie. Téměř 60 procent testovaných navíc uvedlo, že během předchozích tří let neabsolvovalo kontrolu zraku. Výsledky sice nelze automaticky vztahovat na celou českou populaci, upozorňují však na problém, který může ovlivnit bezpečnost silničního provozu. Podobné nedostatky odhalilo také následující měření v roce 2022.
Za šera se mohou projevit dosud skryté vady
Lidské oko se dokáže přizpůsobovat různým světelným podmínkám, za šera však funguje jinak než během dne. Zornice se rozšiřuje, aby na sítnici dopadalo více světla, současně ale klesá schopnost rozeznávat jemné detaily a barevné rozdíly. U některých lidí se navíc objevuje takzvaná noční krátkozrakost, při které se zhoršuje zaostřování vzdálených předmětů za slabého osvětlení. Řidič tak může mít problém včas přečíst dopravní značku nebo rozpoznat chodce na okraji vozovky. Potíže mohou být výraznější také u lidí s nedostatečně korigovaným astigmatismem. Typickým projevem bývá rozmazávání světel, jejich nepříjemné rozptylování nebo zhoršené vidění kontrastů.
Ještě závažnější příčinou může být šeroslepost, která označuje zhoršenou schopnost vidět při nedostatečném osvětlení. Postižený člověk se obtížně orientuje například na neosvětlené ulici, v tmavé místnosti nebo při přechodu z jasného prostředí do šera. Na rozdíl od běžného přizpůsobování oka tmě mohou být tyto obtíže dlouhodobé a postupně se zhoršovat. Šeroslepost není samostatnou diagnózou, ale příznakem, který může doprovázet různá oční onemocnění. Jedním z nich je dědičné onemocnění sítnice označované jako retinitis pigmentosa, při němž může postupně docházet také ke ztrátě periferního vidění. Právě proto není vhodné dlouhodobé zhoršování vidění za tmy přehlížet.
Problémy při nočním řízení nemusí způsobovat pouze nesprávné dioptrie. Zejména ve vyšším věku se může postupně rozvíjet šedý zákal, při kterém dochází k zakalování přirozené oční čočky. Člověk může mít pocit, že se dívá přes lehce zamlžené sklo, a výrazně hůře snášet světla protijedoucích automobilů. Zhoršovat se může také kontrastní citlivost, tedy schopnost rozlišit předměty od jejich okolí. Obtíže se často rozvíjejí pozvolna, takže si na ně člověk postupně zvyká a nepovažuje je za neobvyklé. Oční vyšetření přitom dokáže zjistit, zda je příčinou šedý zákal, nevhodná korekce zraku nebo jiný problém.
Dlouhé hodiny u počítače mohou obtíže zhoršit
Podzimní období bývá spojeno také s delším pobytem v interiéru a používáním umělého osvětlení. Lidé pracující několik hodin denně u počítače mohou častěji pociťovat suchost očí, pálení nebo přechodné rozmazané vidění. Při soustředěném sledování obrazovky totiž obvykle méně mrkají, což narušuje zvlhčování povrchu oka. Samotné modré světlo z běžných obrazovek podle dosavadních vědeckých poznatků nezpůsobuje prokázané poškození sítnice. Večerní působení světla však může ovlivňovat přirozený spánkový režim. Pomoci mohou pravidelné přestávky, vhodně nastavený jas monitoru a omezení používání elektroniky těsně před spaním.
Pravidelná kontrola zraku má význam i pro lidi, kteří dosud brýle nepotřebovali. Zraková ostrost se může postupně měnit a některé obtíže se poprvé projeví právě při řízení za tmy. Pokud člověk opakovaně špatně rozeznává dopravní značky, výrazně jej oslňují světla nebo se obtížně orientuje za šera, měl by absolvovat odborné vyšetření. Do vyjasnění příčiny je vhodné vyhnout se řízení v podmínkách, ve kterých nevidí dostatečně bezpečně. Náhlé zhoršení či ztráta vidění naopak vyžaduje neodkladné lékařské vyšetření. Včasné odhalení oční vady může předejít nejen každodenním nepříjemnostem, ale také nebezpečným situacím na silnici.
zdroje: PearMedia, autorský text, rozhovor, vlastní dotazování