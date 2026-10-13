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Češi na podzim zapomínají na důležitou kontrolu. Problém se zrakem často odhalí až za volantem

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S příchodem podzimu se zhoršují světelné podmínky a řada lidí začíná pociťovat problémy, kterým během léta nevěnovala pozornost. Rozmazané vidění, nepříjemné oslnění nebo obtížné rozeznávání předmětů za šera přitom nemusí souviset pouze s únavou. Mohou upozornit na dosud neodhalenou oční vadu. Přesto mnoho Čechů pravidelné kontroly zraku odkládá, což může představovat problém zejména při řízení automobilu.
Češi na podzim zapomínají na důležitou kontrolu. Problém se zrakem často odhalí až za volantem

Češi na podzim zapomínají na důležitou kontrolu. Problém se zrakem často odhalí až za volantem

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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