Boří les u Břeclavi je po jedenácti letech čistý. Pyrotechnici odklidili přes 70 tisíc kusů munice

Boří les u Břeclavi je po jedenácti letech čistý. Pyrotechnici odklidili přes 70 tisíc kusů municePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 13.10.2026 09:30
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