Děda vždy strkal do ovladače kousek alobalu. Roky jsem to nechápala, dnes díky jeho triku kupuju o polovinu méně baterií

Hliníková fólie už se nepoužívá jen na balení zbytků jídla nebo vyložení plechů na pečení. Tato univerzální součást domácnosti může totiž
vdechnout nový život i vašim oblíbeným přístrojům, konkrétně dálkovému ovládání televizoru, jak radí na svém webu MarthaStewart. Pojďme si představit tento překvapivě jednoduchý hack, který nejen zvyšuje funkčnost, ale také šetří peníze. Hliník: řešení za málo peněz
Hliníková fólie, známá svou vynikající vodivostí, se může stát improvizovaným hrdinou vašeho obývacího pokoje. Když totiž váš
dálkový ovladač k televizoru přestane takříkajíc poslouchat na slovo, často je problém ve slabých kontaktech baterie. Než se ovšem vrhnete na nákup náhradních dílů, zvažte kreativnější přístup zahrnující právě malý kousek alobalu. Zdroj fotografie: Depositphotos Zlepšením vodivosti pomocí jednoduchého kousku fólie pravděpodobně vymáčknete z baterií dálkového ovladače další životnost. Oživení dálkového ovladače
Začněte vystřižením malého čtverce hliníkové fólie. Úhledně ho složte, dokud nebude mít správnou velikost, aby se vešel mezi baterii a
kontaktní pružiny uvnitř dálkového ovladače. Smyslem je podle webu LifeHacker umístit ho tak, aby se jeden konec dotýkal záporného pólu baterie. Tento provizorní vodič zlepší spojení a dost možná vašim umírajícím bateriím vrátí ještě na nějaký čas život. Nejen finanční úspora – také udržitelnost
Zlepšením vodivosti pomocí jednoduchého kousku fólie pravděpodobně vymáčknete z baterií dálkového ovladače další životnost. To znamená, že časem budete kupovat méně baterií, ušetříte peníze a snížíte svou ekologickou stopu. Je to malé vylepšení s potenciálně velkým přínosem pro životní prostředí.
Zdroj fotografie: Holger.Ellgaard / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0 Kdo by řekl, že něco tak jednoduchého, jako je hliníková fólie, se může proměnit v hack na oživení ovladače na televizi. Vyplatí se i čištění
Čas od času je však určitě dobré vašeho věrného pomocníka také vyčistit. Dálkový ovladač opatrně otevřete. Pokud si nejste jisti, jak to udělat, podívejte se do pokynů od výrobce, aby nedošlo k jeho poškození. Poté namočte kosmetickou tyčinku do alkoholu a
jemně očistěte okolí tlačítek a prostoru pro baterie. Ujistěte se, že jste se dostali do všech zákoutí. Před opětovným sestavením nechte všechny díly zcela vyschnout a máte hotovo. A alobal se vám bude skvěle hodit i při žehlení, jak už Chalupáři-Zahrádkáři také radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři