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Děda vždy strkal do ovladače kousek alobalu. Roky jsem to nechápala, dnes díky jeho triku kupuju o polovinu méně baterií

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Až se vám příště začne porouchávat dálkový ovladač, tak místo toho, abyste ho zahodili a koupili si nový, sáhněte raději po alobalu.
Děda vždy strkal do ovladače kousek alobalu. Roky jsem to nechápala, dnes díky jeho triku kupuju o polovinu méně baterií

Děda vždy strkal do ovladače kousek alobalu. Roky jsem to nechápala, dnes díky jeho triku kupuju o polovinu méně baterií

Zdroj: MikeRun / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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