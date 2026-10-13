Samsung zveřejnil harmonogram a telefony, které dostanou One UI 9. Dva populární modely v něm záhadně chybí

Dne 16. září 2026 Samsung oficiálně zahájil distribuci One UI 9 postaveného na Androidu 17. Globální i česká tisková zpráva zůstaly u obecných formulací, thajská pobočka však zveřejnila podrobnější informace. Na stránce Samsung Newsroom Thailand se objevil harmonogram s termíny pro jednotlivé modelové řady. Při jeho podrobnějším prozkoumání ale vyvstala zvláštní otázka: mezi uvedenými telefony figurovaly řady Galaxy S26 a Galaxy S25, skládací modely Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7 i Galaxy S23 FE, zatímco dvě stále podporované vlajkové řady, Galaxy S24 a Galaxy S23, v seznamu chyběly. Dvě generace prémiových telefonů, u nichž Samsung slíbil dlouhodobou softwarovou podporu, se tak v jediném veřejném harmonogramu vůbec neobjevily.
Harmonogram, který se měnil před očima
Původní verze thajského oznámení byla podle technologických médií konkrétnější než ta, kterou na stránce najdeme nyní. Server Android Central uvádí, že Samsung Thailand nejprve plánoval vydání pro řadu Galaxy S26 na 21. září, následně termín posunul na 28. září a nakonec datum nahradil obecným údajem „září 2026“. Řady Galaxy S25, Galaxy Z Fold7 a Galaxy Z Flip7 měly podle dřívější verze následovat rovněž 28. září, zatímco Galaxy S23 FE měl přijít na řadu v říjnu 2026.
Aktuální verze stránky už přesné dny neobsahuje. Samsung text upravil, aniž by změnu veřejně vysvětlil. Kdo dnes navštíví thajský newsroom, najde pouze obecnější termíny: září 2026 pro novější modely a „později letos“ pro Galaxy S23 FE. O řadách Galaxy S24 a Galaxy S23 se v harmonogramu stále nemluví.
Proč chybí Galaxy S24 a S23 a co to znamená
Je důležité rozlišovat mezi absencí v harmonogramu a absencí nároku na aktualizaci. První je doložitelný fakt, druhé z něj ale nevyplývá.
Samsung u řady Galaxy S24 slíbil sedm generací hlavních aktualizací operačního systému, počínaje Androidem 14. One UI 9 založené na Androidu 17 by tak představovalo čtvrtou generaci upgradu, tedy aktualizaci, která jednoznačně spadá do slíbené podpory. Galaxy S23 dostal při uvedení příslib čtyř generací aktualizací systému od Androidu 13. One UI 9 by proto mělo být jeho čtvrtým a zároveň posledním velkým upgradem v rámci tohoto závazku.
Samsung důvod vynechání obou řad z thajského harmonogramu veřejně nevysvětlil. Pravděpodobnější než ukončení podpory je ale neúplnost oznámení. Naznačuje to několik skutečností:
- Český ani globální newsroom podrobný kalendář pro jednotlivé modely vůbec nezveřejnily, takže thajská verze představovala výjimku, nikoli standard.
- U One UI 8.5 Samsung ještě v květnu 2026 výslovně zařadil Galaxy S24 mezi zařízení, pro která se aktualizace postupně rozšiřovala.
- U One UI 8 v září 2025 začínal s řadou Galaxy S25 a starší modely S24 i S23 dostávaly aktualizaci v dalších vlnách.
- Podobný postup zvolil i u One UI 7 v dubnu 2025: nejprve aktualizoval Galaxy S24 a v následujících týdnech přidával řadu S23.
Dosavadní praxe tedy ukazuje, že Samsung zpravidla zahajuje distribuci u nejnovějších modelů a starší zařízení přidává postupně. To, že je thajský harmonogram neuvádí, samo o sobě neznamená, že je výrobce přeskočí.
Co to znamená pro české majitele
Oficiální česká tisková zpráva z 16. září 2026 uvádí pouze to, že distribuce začne v průběhu září na vybraných trzích. Jako první mají přijít na řadu Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra. Samsung však pro Česko nezveřejnil harmonogram jednotlivých modelů. Majitelé Galaxy S24 a S23 proto přesné datum aktualizace zatím neznají. Thajský seznam jim v tomto směru příliš nepomůže: vztahuje se k jinému trhu a jeho termíny se navíc v průběhu zveřejňování měnily.
Majitelé starších modelů si pravděpodobně počkají déle než uživatelé nejnovějších telefonů. Dosavadní zkušenosti ale naznačují spíše odstup v řádu týdnů než měsíců. Samsung na svých podpůrných stránkách upozorňuje, že dostupnost aktualizací závisí na trhu, modelu i operátorovi a že se distribuují postupně ve vlnách.
Co přináší One UI 9 a kde narazí čeští uživatelé
Mezi hlavní novinky patří funkce Now Nudge, která nabízí kontextové návrhy napříč aplikacemi, My FanCam pro automatické přeformátování videa se zaměřením na vybranou osobu v záběru a vylepšený widget Now Brief s širšími možnostmi přizpůsobení. Samsung přidal také nové nástroje pro péči o zařízení.
Pro české uživatele je ale důležitá jedna výhrada. Samsung na oficiální české produktové stránce upozorňuje, že některé funkce umělé inteligence nejsou v češtině dostupné. Patří mezi ně například shrnutí hlasových záznamů v češtině. Kdo od aktualizace očekává plnohodnotné využití všech AI funkcí v mateřském jazyce, bude si muset počkat na rozšíření jazykové podpory.
Než kliknete na „Instalovat“
Před každou velkou aktualizací se vyplatí zazálohovat data. Samsung doporučuje použít aplikaci Smart Switch na počítači pro vytvoření zálohy nebo Samsung Cloud pro uložení vybraných položek. Po upgradu se mohou některé aplikace chovat nestabilně a baterie se může dočasně vybíjet rychleji, než se systém znovu optimalizuje. V případě neúspěšné instalace navíc mohou nastat potíže se spuštěním telefonu.
Kdo se potřebuje spolehnout na bezchybné fungování bankovních nebo pracovních aplikací, udělá dobře, když s instalací několik dnů počká a ověří si první zkušenosti ostatních uživatelů, případně dostupnost opravné aktualizace.
Galaxy S24 a S23 v thajském harmonogramu chybí, jejich nárok na aktualizaci tím ale nezaniká. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Samsung chtěl slíbenou podporu ukončit předčasně. Problém spočívá především v neúplné komunikaci termínů, nikoli v potvrzeném vyřazení těchto modelů.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman