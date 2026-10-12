Neúčast v koalici v Liberci je pro ANO zklamáním, v opozici bude po 12 letech

Neúčast v koalici v Liberci je pro ANO zklamáním, v opozici bude po 12 letechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Neúčast v koalici v Liberci je pro ANO zklamáním, v opozici bude po 12 letechZdroj: Martina Petrášková
Článek byl publikován 12.10.2026 13:00
Liberec už má dohodu na vládě pro následující čtyři roky. Starostové se dohodli s Lepším Libercem a koalicí...
Nový týden přinese do Libereckého kraje pozvolné oteplení, v závěru pracovního týdne se teploty mohou...
Liberec zrušil stavební zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického za 145 milionů korun bez DPH. Zatím neví, kdy ji...
Liberečtí hokejisté v desátém extraligovém kole hráli na ledě Motoru České Budějovice. A ve vyrovnaném...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →