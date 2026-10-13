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Vesecký areál zaplavily stovky školáků. Konal se okresní přebor v přespolním běhu

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Téměř čtyři stovky mladých sportovců ze základních a středních škol Liberecka změřily síly na tradičním Okresním kole v přespolním běhu. Sportovní areál ve Vesci zažil v úterý 6. října skvělou atmosféru, ve které si běžci sáhli na dno sil a bojovali o postup do krajského finále.
Vesecký areál zaplavily stovky školáků. Konal se okresní přebor v přespolním běhu

Vesecký areál zaplavily stovky školáků. Konal se okresní přebor v přespolním běhu

Zdroj: OR AŠSK Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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