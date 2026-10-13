Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Špilberk má nového obyvatele. Socha mimozemšťana odkazuje na Mendela

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Brněnský Špilberk má nového obyvatele z vesmíru. Socha mimozemšťana Fegurda odkazuje na meteorologický úkaz, který nad Brnem v roce 1870 pozoroval Gregor Johann Mendel. Podle hravé sci-fi legendy tehdy u hradu přistála mimozemská loď.
Špilberk má nového obyvatele. Socha mimozemšťana odkazuje na Mendela

Špilberk má nového obyvatele. Socha mimozemšťana odkazuje na Mendela

Zdroj: Viktorie Beránková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 10:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Klidná Many, přátelský Ron i hravá Pípa. Nabídnete jim domov?
Klidná Many, přátelský Ron i hravá Pípa. Nabídnete jim domov?
Povolební kritika ve Vyškově. Nezvolený lídr má být místostarostou
Povolební kritika ve Vyškově. Nezvolený lídr má být místostarostou

Novým místostarostou Vyškova se má stát lídr kandidátky Volba pro město Radim Jankovič. Vyplynulo to z...

Psychicky narušený mladík se mstil příbuznému, vyděsil tím sousedku
Psychicky narušený mladík se mstil příbuznému, vyděsil tím sousedku

Hlasité rány a vulgární nadávky vyděsily obyvatelku bytového domu na jihu Brna. Přivolaní strážníci na...

Kdo bude rozhodovat o Brně? Přinášíme přehled nově zvolených zastupitelů
Kdo bude rozhodovat o Brně? Přinášíme přehled nově zvolených zastupitelů

Brněnské zastupitelstvo má po komunálních volbách 55 členů z šesti politických uskupení. Nejvíce křesel...

Rybí rodiče v akci. Noví obyvatelé hodonínských akvárií už mají potomky
Rybí rodiče v akci. Noví obyvatelé hodonínských akvárií už mají potomky

V hodonínské zoo je veselo, v nových akváriích se totiž zabydlely první rybí rodinky. Necelé tři měsíce po...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.