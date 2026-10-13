Zeleninová polévka nemusí být jen lehký začátek. Se strouháním zvládne zasytit mnohem víc

Polévky mám mezi jídly hodně vysoko. Vařím je často a stejně ráda je jím, ať už jde o vývar, luštěninovou polévku, zeleninovou klasiku nebo krémovou verzi. Když je venku sychravo, zeleninová polévka se strouháním prostě sedne. Jako první chod k obědu, ale klidně i jako lehčí večeře. Je hustá, poctivá, voní po kořenové zelenině, česneku a domácí zavářce, která člověka příjemně zasytí. A má ještě jednu výhodu: bez řečí přijme skoro všechno, co zrovna čeká v lednici.
Na téhle polévce mám ráda, že to není žádná řídká voda s pár kousky zeleniny. Začíná se poctivě:
orestovanou cibulí na oleji s máslem. Potom přijde na řadu mrkev, petržel a podle toho, co doma je, také kousek celeru. Přesně tak, jak se to v domácích verzích dělává už roky. Do základu dávám ještě lžíci krupice, polévku pěkně zjemní a trochu zahustí. Ke konci přidávám čtyři stroužky česneku a hrst . Strouhání si vařím raději zvlášť. Do hotové polévky ho přidám až na poslední chvíli, takže se listového špenátu nerozpadne a v talíři zůstane pěkné.
Můj tip: Kořenovou zeleninu nechte na začátku opékat o něco déle, než jste možná zvyklí. Nemá zhnědnout, už vůbec ne se připálit. Jen jí dejte čas, aby se rozvoněla a lehce zesládla. V hotové polévce je to znát víc, než by se zdálo. Recept na poctivou zeleninovou polévku se strouháním
Doba přípravy: 20 minut Doba vaření: 25 minut Počet porcí: 4 až 5 talířů Celkový čas: 45 minut Ingredience pro přípravu 1 ks cibule 1 lžíce oleje 1 lžíce másla 2 ks mrkve 1 ks petržele 1 menší kus celeru 1 lžíce krupice 1,2 l zeleninového nebo kuřecího vývaru 100 g hrášku 80 g kukuřice 4 stroužky česneku 1 hrst listového špenátu 1 špetka mletého pepře 1 až 1,5 lžičky soli podle chuti 1 špetka kmínu nebo sladké papriky, volitelně
Domácí strouhání: 1 ks vejce 100 až 130 g polohrubé mouky 1 špetka soli Postup přípravy zeleninové polévky se strouháním
1. Začněte
strouháním. Do misky rozklepněte vejce, přidejte špetku soli a polohrubou mouku. Vypracujte pevnější těsto, které drží u sebe a zbytečně se nelepí na prsty. Přikryjte ho nebo zabalte a nechte chvíli odpočinout. Mezitím se klidně pusťte do polévky.
2.
Cibuli oloupejte a nakrájejte najemno. V hrnci rozehřejte olej s máslem a cibuli na něm nechte zesklovatět. Potřebuje změknout a zavonět, ne ztmavnout. Tenhle krok se někdy bere jako formalita, ale chuť celého hrnce začíná právě tady.
3.
Mrkev, petržel a celer očistěte a nakrájejte na jemné nudličky nebo menší kostičky. Přidejte je k cibuli a za občasného promíchání restujte asi 4 až 5 minut. Kdo má rád výraznější domácí chuť, může přisypat špetku kmínu nebo trochu sladké papriky, v některých rodinách se to tak dělá běžně.
4. K zelenině přisypte
lžíci krupice a krátce ji promíchejte se základem. Stačí půl minuty. Krupice polévku lehce zahustí a dodá jí plnější chuť, ale neudělá z ní těžkou kaši.
5. Základ zalijte
vývarem, přiveďte k varu a pak plamen stáhněte. Přidejte hrášek a kukuřici a vařte přibližně 12 až 15 minut. Zelenina má změknout, ale neměla by se rozpadat. Příprava strouhání
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6. Mezitím si v menším kastrůlku dejte vařit vodu na
strouhání. Těsto nahrubo nastrouhejte na struhadle, případně z něj nožem odkrajujte malé kousky rovnou do vroucí vody. Vařte asi 2 až 3 minuty a sceďte. Polévka díky tomu zůstane čistší a zavářka si podrží tvar.
7. Do téměř hotové polévky prolisujte nebo najemno nastrouhejte
4 stroužky česneku. Přidejte listový špenát a nechte už jen krátce projít varem, asi 1 minuta bohatě stačí. Česnek si ponechá sílu a špenát neztratí pěknou barvu.
8. Polévku dochuťte
solí a pepřem. Pokud máte doma bylinky, přidejte trochu libečku nebo nasekanou petrželku. K zeleninové polévce sedí oboje.
9. Nakonec do hrnce vložte uvařené
strouhání a opatrně promíchejte. Podávejte horké, ideálně hned po dovaření. Do druhého dne v lednici vydrží bez potíží, jen počítejte s tím, že strouhání ještě nasaje část tekutiny. Foto: Cooky.cz, Uvařené strouhání vkládejte do hotové polévky před podáváním. Ještě pár poznámek z domácí kuchyně Pokud chcete hustší polévku, přidejte trochu víc krupice nebo hrst najemno nakrájeného květáku. Strouhání vařené zvlášť se mi osvědčilo víc než zavářka házená rovnou do polévky. Vývar je čistší a jednotlivé kousky lépe drží. Když polévka zbyde do druhého dne, při ohřívání dolijte trochu vývaru nebo horké vody. Konzistence se rychle vrátí tam, kde má být. Polévky u nás doma mizí dost rychle. Vývar má samozřejmě svoje místo, ale dobře udělaná zeleninová polévka se mu umí bez problémů vyrovnat. Když se neuspěchá základ, použije se dobrý vývar a zelenina dostane pár minut navíc, je z toho talíř, který klidně nahradí menší jídlo.
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