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Zeleninová polévka nemusí být jen lehký začátek. Se strouháním zvládne zasytit mnohem víc

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Když venku není zrovna hezky nebo se mi nechce chystat velký oběd, sahám po hrnci a vařím zeleninovou polévku se strouháním. Je hustá, poctivá, plná kořenové zeleniny, česneku a domácího strouhání, které ji krásně zasytí. U nás doma funguje jako rychlá večeře i lehčí oběd a mám ráda, že si ji můžu upravit podle toho, co je zrovna v lednici.
Obrázek k receptu s názvem Proč je zeleninová polévka se strouháním jednou z nejvděčnějších domácích klasik

Obrázek k receptu s názvem Proč je zeleninová polévka se strouháním jednou z nejvděčnějších domácích klasik

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Proč je zeleninová polévka se strouháním jednou z nejvděčnějších domácích klasik
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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