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NASA letí ke kovové planetce, která může být odkrytým jádrem dávného světa. Sonda Psyche už využila gravitaci Marsu

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Před třemi lety odstartovala sonda NASA k planetce, která mezi ostatními tělesy Sluneční soustavy výrazně vyčnívá. Obsahuje neobvykle mnoho kovů a může uchovávat stopy počátků planet. V květnu 2026 sonda úspěšně proletěla kolem Marsu a upravila svou dráhu. Na odpověď, co Psyche skutečně je, si ale vědci počkají až do roku 2029.
NASA letí ke kovové planetce, která může být odkrytým jádrem dávného světa. Sonda Psyche už využila gravitaci Marsu

NASA letí ke kovové planetce, která může být odkrytým jádrem dávného světa. Sonda Psyche už využila gravitaci Marsu

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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