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Výhled, na který se čekalo sedmdesát let: Rozhledna na Javorníku otevře 28. října

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Po více než sedmdesáti letech se návštěvníkům Javorníku znovu otevírá výhled do kraje, a to díky nové rozhledně u hotelu Obří sud, která rozšířila nabídku areálu Adventure Park Liberec. Slavnostně bude otevřena ve středu 28. října v 10 hodin. Už teď ale funguje ve zkušebním provozu a je přístupná.
Výhled, na který se čekalo sedmdesát let: Rozhledna na Javorníku otevře 28. října

Výhled, na který se čekalo sedmdesát let: Rozhledna na Javorníku otevře 28. října

Zdroj: Adventure Park Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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