V Jablonci po volbách bez výraznější změny. Koalice pokračuje, ANO je v opozici

Volby v Jablonci nad Nisou vyhrálo ANO, které získalo 9 mandátů ze 30, o které se bojovalo. Druzí skončili Starostové pro Liberecký kraj, kteří získali 7 mandátů. Přesto primátorský post zůstává ODS, pokračovat bude ve funkci dosavadní primátor Miloš Vele. „Volební systém je poměrový a je to tak, že na radnici sedí ten, kdo má největší koaliční potenciál a je schopen sestavit koalici. Naší prioritou bylo, abychom mohli pokračovat v rozdělané práci a dokončit projekty, které jsme začali. A přestože se jednu dobu mluvilo o tom, že bych se mohla stát primátorkou, dospěli jsme k názoru, že osobní ambice nehrají roli v rozvoji města a dala jsem svůj post k dispozici proto, aby mohla tato koalice vzniknout,“ říká Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK).
Voliči podle ní dali ve volbách najevo, že si pokračování koalice přejí. „Stávající koalice má nejvíce hlasů a má v Jablonci nad Nisou největší podporu. To bylo východisko pro naše vyjednávání. Dávali jsme před volbami najevo, že toto je pro nás preferovaná varianta, protože byla rozpracována řada projektů, které budou dokončeny v tomto období, jež právě startuje. Proto jsme tuto variantu spolupráce preferovali. Za SLK můžu říct, že jsme se v povolebních jednáních setkali se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva. Jednání jsme brali vážně, diskutovali jsme se všemi. Tato výsledná varianta je východiskem, aby se v projektech, které jsme rozpracovali, pokračovalo,“ dodává.
Koaliční partneři už podepsali Memorandum o koaliční spolupráci pro období 2026 - 2030. V příštích dvou týdnech chtějí koaliční partneři připravit koaliční smlouvu a společné koaliční prohlášení. Vize pro nadcházející volební období chtějí představit 27. října.
Staronová koalice si už rozdělila pozice v devítičlenné radě města. Primátorem Jablonce zůstává Miloš Vele (ODS). Jana Hamplová (SLK) zůstane náměstkyní primátora pro oblast humanitní, kterou vedla dosud. Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec) se bude věnovat resortu životního prostředí a strategii, Jakub Chuchlík (Piráti) zůstává náměstkem primátora pro rozvoj. Za ODS obsadí pozici náměstka primátora pro rozvoj Petr Beitl, který vystřídá ve funkci svého stranického kolegu Petra Roubíčka.
Dalšími členy rady budou za SLK Tomáš Beran a Monika Kulhánková, Petr Klápště za Společně pro Jablonec a o posledním členu rady za Piráty a nezávislé zatím není rozhodnuto.
ANO zůstává v opozici
Vítězné ANO, které ve volbách v Jablonci získalo 9 mandátů, zůstává v opozici. Podle Jany Hamplové to ale neznamená, že by koalice se stranou nechtěla spolupracovat. „Byla bych ráda, aby toto volební období bylo hodně o spolupráci a neuzavírání se do sebe, ale aby opravdu všech 30 zastupitelů dostalo možnost realizovat se jak v komisích, tak ve výborech. Určitě chceme spolupracovat s uskupením Společně pro Jablonec, které získalo v zastupitelstvu dva mandáty, i s ANO,“ podotýká Hamplová.
Zatím sice podle ní signály o vzájemné spolupráci, alespoň dle vyjádření ANO na facebookovém profilu, nejsou příznivé, ale věří, že se situace uklidní. „Rozumíme tomu, že to je frustrace z toho, že nejsou na radnici. Zároveň si ale myslím, že ten povolební tlak pomine a že bude možné i s nimi se bavit o tom, aby mohli mít zastoupení ve výborech a komisích,“ říká a dodává. „Věřím tomu, že nešli do voleb kvůli pozicím, ale kvůli tomu, aby se Jablonec posouval dál. Pokud budou mít dobré nápady a budou chtít spolupracovat na tom posouvat město dál a posouvat ho do 21. století, tak určitě jim budou dveře otevřeny,“ uzavírá Jana Hamplová.