Hradec koupí bývalou fakultu. Počítá v ní se strážníky i žáky umělecké školy

Zastupitelé Hradce Králové schválili koupi rozsáhlého objektu bývalé lékařské fakulty v Šimkově ulici od Univerzity Karlovy. Na nyní prázdný objekt má město předkupní právo. Koupi zastupitelstvo schválilo na druhý pokus. Při posledním jednání 29. září před volbami většina členů bývalého zastupitelstva koupi podpořit odmítla a vedení města proto bod téměř po dvouhodinové diskusi stáhlo. Tentokrát pro koupi hlasovalo všech 37 zastupitelů.
Pokud by zastupitelstvo koupi budovy neschválilo, znamenalo by to podle primátorky Pavlíny Springerové (Hradecký demokratický klub), že město předkupní právo k nemovitosti s odhadovanou tržní hodnotou přes 750 milionů nechce využít.
Budovu by radnice podle vedení města chtěla využít pro městskou policii a přesun odborů, které jsou mimo hlavní budovu magistrátu, například oddělení přestupků nebo živnostenský úřad. Město počítá i s tím, že do budovy dočasně přestěhuje žáky Základní umělecké školy Habrmanova, kterou se chystá opravit. Pokud by budovu nevlastnilo, zřejmě by muselo již započatý čtvrtmiliardový projekt rekonstrukce škol v Habrmanově ulici přehodnotit. "Uvolněné prostory po pracovištích magistrátu budou následně využity dalšími městskými organizacemi, případně nabídnuty k prodeji," uvedla radnice.
Fakulta památkově chráněný objekt letos v létě opustila a přestěhovala se do nového kampusu lékařské a farmaceutické fakulty v sousedství hradecké fakultní nemocnice. Peníze za bývalou lékařskou fakultu chce univerzita použít na umoření části svého dluhu 350 milionů korun, který má kvůli stavbě nové fakulty, uvedl dříve bývalý děkan fakulty Jiří Manďák. Kampus nazvaný Mephared 2 za 7,2 miliardy korun univerzita oficiálně otevřela v září.
Objekt, který je monumentální funkcionalistickou stavbou ze 30. let 20. století, město v roce 1996 prodalo fakultě za symbolickou jednu korunu. Ve smlouvě si vyhradilo předkupní právo pro případ, že by fakulta chtěla nemovitost opustit či prodat, a to také za symbolickou jednu korunu. Kupní cenu tvoří především technické zhodnocení budovy, které provedla lékařská fakulta.
Třípatrová budova je postavená na půdorysu kruhové výseče, má tvar kotvy. Vystavělo ji město pro potřeby velitelství 2. armádního sboru. Od roku 1945 ji využívala lékařská fakulta. Od hlavní budovy hradeckého magistrátu je budova vzdálená asi 80 metrů.
Hradec Králové od včerejšího ustavujícího zastupitelstva řídí koalice HDK a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a se sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Trojkoalice má v zastupitelstvu 20 ze 37 mandátů. V opozici jsou hnutí ANO, ODS a Náš Hradec.