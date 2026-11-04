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Hradec koupí bývalou fakultu. Počítá v ní se strážníky i žáky umělecké školy

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Hradec Králové koupí bývalou lékařskou fakultu v Šimkově ulici. Zatímco v září vedení města návrh po dlouhé debatě stáhlo, napodruhé koupi podpořilo všech 37 zastupitelů. V budově mají najít zázemí strážníci, některé odbory magistrátu a dočasně také žáci umělecké školy.
Hradec koupí bývalou fakultu. Počítá v ní se strážníky i žáky umělecké školy

Hradec koupí bývalou fakultu. Počítá v ní se strážníky i žáky umělecké školy

Zdroj: Ondřej Vaněk
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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