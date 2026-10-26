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Dozvuky Mnichova 1938: přebudovat železniční síť i plánovanou dálnici D1

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Mnichovskou dohodu si asi není třeba blíže popisovat, většina národa má tento okamžik mezinárodní politiky, který tak ovlivnil náš osud, v paměti. Ovšem, je…
1 – OZVĚNY – MAPA PO MNICHOVU

1 – OZVĚNY – MAPA PO MNICHOVU

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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