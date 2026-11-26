Brno zakáže vjezd do centra po dobu adventních trhů. Loni tam byly kolony
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Článek byl publikován 26.11.2026 16:00
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