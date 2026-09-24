Nemáte klimatizaci? Češi si začali montovat do oken „americké“ chladicí jednotky. Zvládne to každý sám a stojí zlomek ceny splitů

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U.S. Department of Energy se kompaktní okenní klimatizace začaly masově šířit už v roce 1947, kdy se jich prodalo 43 tisíc kusů. Do konce šedesátých let se staly standardní výbavou amerických bytů a dodnes je podle federálních dat používá přes 21 milionů tamních domácností. Nyní se totéž řešení, jednoblokový přístroj osazený do okenního rámu nebo otvoru ve stěně, začíná objevovat v nabídkách českých prodejců. Přední polovina fouká chladný vzduch do místnosti, zadní část odvádí teplo ven. Žádná venkovní jednotka na fasádě, žádné měděné trubky skrz zeď, žádný instalatér s vakuovou pumpou. Právě tahle jednoduchost dělá z okenní klimatizace zajímavou alternativu pro každého, kdo chce zchladit jednu místnost bez složitého stavebního zásahu. Kolik stojí okenní klimatizace v Česku a co za ty peníze dostanete
Cenové rozpětí v aktuálních nabídkách českých e-shopů sahá od zhruba dvaceti tisíc do necelých čtyřiceti tisíc korun. Nejdostupnější model Sinclair ASW-09BI pořídíte za 20 150 Kč, jeho silnější sourozenec ASW-12BI vyjde na 21 100 Kč. Daitsu AKD 9AFDN se pohybuje kolem 26 400 Kč a Airwell WFAE-025C-09M25 stojí 32 657 Kč. Výkonnější varianta Airwell s 3,5kW kapacitou pak atakuje hranici 38 100 Kč.
Jak si tyto částky stojí vedle klasických splitů? Srovnatelný Daikin FTXC25E/RXC25E o výkonu 2,5 kW figuruje v oficiálním ceníku Daikin za 24 646 Kč, vyšší řada FTXF25F/RXF25F pak za 32 986 Kč. Nejlevnější okenní jednotka tak představuje zhruba 82 % ceny základního splitu a asi 61 % ceny vyšší řady. Samotné zařízení tedy ušetří spíš pětinu až dvě pětiny pořizovací částky. Výraznější rozdíl ovšem vzniká v celkovém realizačním balíčku: u splitu připočtěte montáž venkovní jednotky, chladivové propojení, elektroinstalaci a případně lešení. U okenní klimatizace tyto položky odpadají.
Parametry pod lupou: výkon, hluk a spotřeba ve srovnání se splitem
Sinclair ASW-09BI nabízí chladicí výkon 2,7 kW a pokryje místnost o rozloze 12 až 18 metrů čtverečních. Nominální příkon činí 782 W, sezónní účinnost SEER dosahuje hodnoty 3,45. Rozměry 560 × 375 × 710 mm z něj dělají kompaktní, ale pořádně těžký kus: 43 kilogramů.
Hlučnost patří k nejcitlivějším bodům. Uvnitř místnosti naměříte podle katalogového listu 46 až 50 dB v závislosti na rychlosti ventilátoru, venku pak 52 až 56 dB. Prodejce Chytrý-obchod sám upozorňuje, že ani na nejnižší otáčky nebude spánek zcela nerušený.
Srovnatelné splitové Daikiny o výkonu 2,5 kW se pohybují v rozmezí 20 až 43 dB a dosahují sezónní účinnosti 6,50 až 6,87. Prakticky to znamená, že na stejnou dávku chladu může split spotřebovat zhruba poloviční množství elektřiny. Okenní jednotka tedy vítězí jednoduchostí pořízení, zatímco split boduje komfortem a dlouhodobou provozní ekonomikou.
Parametr Sinclair ASW-09BI (okno) Daikin FTXC25E (split) Chladicí výkon 2,7 kW 2,5 kW Hlučnost interiér 46–50 dB 20–40 dB SEER 3,45 6,84 Hmotnost 43 kg cca 8 + 20 kg Orientační cena od 20 150 Kč od 24 646 Kč Montáž v českých podmínkách: co marketing zamlčí
Reklamní texty prodejců lákají na „řešení bez odborné montáže“. Technická dokumentace mluví jinak. Sinclair v instalační kartě výslovně doporučuje práci kvalifikovaných pracovníků. Airwell v servisním manuálu požaduje utěsnění mezer izolační pěnou, kontrolu nosnosti parapetu a případně železné podpěry.
V praxi potřebujete:
Připravený otvor nebo rám – běžné české otočně-sklopné okno bez úprav většinou nestačí. Prodejci počítají s předem vytvořeným instalačním výklenkem ve zdi nebo speciálním rámem. Únosný podklad – při hmotnosti 43 až 47 kg musí parapet nebo podpěrná konstrukce unést trvalou zátěž. Samostatný elektrický okruh – instalační karta Sinclair specifikuje vlastní jistič. Odvod kondenzátu – voda musí mít kam odtékat, jinak hrozí zatékání do fasády nebo k sousedům.
A ještě jeden praktický detail: v nájemním bytě potřebujete písemný souhlas vlastníka.
Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že nájemce nesmí provádět úpravy bytu bez vědomí pronajímatele, a jako příklad zmiňuje i výměnu oken. V bytovém domě pak fasáda spadá mezi společné části, takže instalaci musí odsouhlasit příslušný orgán SVJ. Proč právě teď a pro koho okenní klimatizace dává smysl
Český hydrometeorologický ústav dokumentuje, že průměrný počet tropických dnů v Česku stoupl z přibližně pěti ročně v období 1961–1990 na více než třináct v posledních patnácti letech. Vlny veder přicházejí častěji i intenzivněji. Současně české e-shopy už vytvářejí samostatné kategorie s několika modely napříč značkami Sinclair, Daitsu a Airwell; produkt přestal být exotikou dostupnou jen přes zahraniční zásilkové služby.
Ideální kandidát na okenní klimatizaci vlastní byt nebo dům, řeší chlazení jedné místnosti a chce se vyhnout celému splitovému scénáři s venkovní jednotkou, trasami a složitějším stavebním rozhodováním. Kdo plánuje chladit celý byt nebo požaduje tichý noční provoz, najde ve splitu lepšího partnera.
Co čeká okenní klimatizace po roce 2027: regulace chladiv v EU
Důležitý horizont pro každého, kdo zvažuje nákup: od 1. ledna 2027 Evropská unie zakazuje uvádět na trh samostatné klimatizační jednotky do 12 kW s fluorovanými plyny o potenciálu globálního oteplování (GWP) 150 a vyšším. Všechny aktuálně dostupné okenní modely na českém trhu pracují s chladivem R32, jehož GWP činí 675. Pro letošní sezonu jsou tedy plně legální a dostupné, ale od příštího roku může nabídka projít rychlou obměnou, ať už přechodem na nová chladiva s nižším GWP, nebo úplným stažením současných modelů.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková